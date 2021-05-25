世衛籲分享疫苗 加速接種止疫情

為遏制新冠疫情，世界衛生組織（WHO）呼籲，今年9月底前讓全球至少10%人口接種新冠疫苗！世衛組織總幹事譚德塞24日在世衛大會（WHA）上強調，除非各國都能成功控制新冠病毒，否則疫情將不會停止，他呼籲各成員國支持在9月底前讓全球至少10%人口接種新冠疫苗，並在今年底前讓全球至少30%人口接種新冠疫苗。

提升疫苗接種率

根據《聯合國新聞》報導，世衛大會於24日開幕，譚德塞在大會上強調，除非全球每一個國家都能成功控制新冠病毒，否則疫情的傳播將不會停止。但新冠疫苗存在嚴重不平等的現象，造成延長疫情大流行，他呼籲各成員國支持在9月底前讓全球至少10%人口接種新冠疫苗，以及在12月底前讓全球至少30%人口接種新冠疫苗。

譚德塞表示，由世衛組織等機構共同領導的COVAX所獲得的疫苗劑量仍然嚴重不足。至今為止，該機制已經向124個國家和經濟體運送了7000萬劑新冠疫苗，但這還不足以覆蓋上述國家和經濟體人口總數的0.5%。他指出，一小部分生產和採購了全球絕大多數疫苗的國家，正讓其他弱勢國家的醫務人員和高風險群體為此付出代價。

籲分享疫苗、擴大生產

為對抗變種新冠病毒，譚德塞指出，必須立即採取以下三大措施：為ACT-A（獲取新冠病毒工具加速計畫）提供充足的資金、分享疫苗，以及擴大疫苗的生產規模。他表示，每一個國家都要採取更多抗疫措施，包括增加監測、檢測、病毒基因測序、訊息共享、支持企業和工作場所，以及落實國家免疫戰略等。

此外，世衛組織2020-2021年中期結果報告顯示，雖然基本醫療服務的覆蓋率持續上升，但全球仍有至少半數的人口無法獲得必須的醫療服務。譚德塞強調，「建設一個更加安全的世界不能從上至下，而是必須自下而上。」

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