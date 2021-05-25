防疫模範生紛翻車 都卡在缺疫苗

東南亞防疫資優生也面臨防疫崩盤窘境，危急程度堪比二戰！泰國、柬埔寨、越南等國近日都出現確診數暴增的情況，且可能與印度疫情擴散有關。專家警告，接下來可能還會有下一波變種病毒疫情，要遏止疫情只有加速接種疫苗、實施邊境管控，及採取防疫措施才能解決。

東南亞確診數暴增

泰國在過去一段時間，泰國似乎和台灣一樣成功壓制了疫情，但現在其確診總數已飆升了18倍不止，已超過了9萬例。其他東南亞國家也同樣面臨每日確診數指數性增長的局面。據NNT報導，目前泰國已徵用學生宿舍，作為緊急野戰醫院使用，估計可多收容470名病患。

同樣在早期疫情中表現亮眼的柬埔寨，截至2月中旬的病例數仍不滿500，但近七天平均每日確診數高達432例，在衛生系統、相關資金有限的情況下，其首相洪森直言，「柬埔寨已經在死亡邊緣」。

寮國過去的總病例數也不足1500，但在過去三週內增加了近10倍；越南則從4月開始爆發社區傳播，印尼在齋戒月後也面臨了新一輪的疫情爆發；菲律賓實施全球最長、最嚴格的封城措施至今，仍繼續與疫情纏鬥。

毀滅性堪比二戰

此外，時代雜誌指出，紅十字會與紅新月會國際聯合會亞太地區緊急衛生協調員里馬爾說，變種病毒會隨著時間推移，逐步入侵社區，疫情爆發也只是時間早晚問題，其毀滅性堪比第二次世界大戰。

關於此波東南亞疫情爆發的原因，澳洲國立大學流行病學家謝爾認為，很可能與印度疫情向外擴散有關，前一陣子就已發現印度北部的疫情有外溢到尼泊爾的跡象，而周遭的孟加拉、緬甸也出現確診數大幅增加的情況。

疫苗是終極解方

專家指出，東南亞國家對於防疫成功的自滿與後續一連串放鬆限制、促進經濟活動的措施，可能是本次疫情爆發的導火線之一。放鬆的社會氛圍也使這些地區的疫苗接種率普遍偏低，即使是東南亞疫苗接種率最高的新加坡也只有30%的民眾接種至少一劑的疫苗。

里馬爾強調，人類唯一的抗疫武器就是疫苗，因此迅速、廣泛的接種措施格外重要。但現在許多東南亞國家因為內戰導致其公衛體系崩解，里馬爾警告，一旦任何有東南亞國家的疫情惡化到印度或尼泊爾的程度，後果將不堪設想。

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