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防疫疲乏惹禍 泰國成變種病毒溫床

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
泰國從防疫優等生一下子變成變種疫情溫床，這又是另一則因防疫心態疲乏的案例，當局準備重回強硬封鎖與全面接種來應對。(photo from Wikimedia)
泰國從防疫優等生一下子變成變種疫情溫床，這又是另一則因防疫心態疲乏的案例，當局準備重回強硬封鎖與全面接種來應對。(photo from Wikimedia)

泰國因4月中旬國定假期放鬆管制，從大城曼谷開始爆發疫情失控，總病例超過12萬例，光是4月爆發以來就近萬例。更慘的是，曼谷上週五從入境者身上首見印度變種，23日又傳出非法過境的確診案例有南非變種，為了不成為變種病毒溫床，泰國只能宣布緊急狀態、急求遏止疫情擴大。

防疫疲乏是主因

作為曾經的防疫優秀國家，泰國現在也瀕臨防疫失控邊緣。根據《CTV新聞網》報導，泰國目前確診案例數大概12.6萬例，看似不多，但其中有近萬例都是4月初以來才激增的，代表泰國的防疫是從優秀等級重摔到瀕臨失控。

泰國原先防疫有成與強硬邊界政策有關，去年疫情大流行之初，泰國關閉邊界，並強制進行隔離措施，進行積極疫調，寧願承擔旅遊業重創的損失也要封鎖疫情。但就在4月中旬的國定假期允許旅行，泰國疫情瞬間難以掌控，立即在曼谷市中心的夜店、飯店迅速傳播，導致防疫破口，外媒點出首要問題還是「防疫疲乏、警戒心不足」。

海外移入的變種病毒

除了疫情失控外，泰國還需要擔心更難應付的變種病毒，《路透社》報導，從上週五發現首例在該國出現的印度變種病毒，公衛部提到，變種病毒來自於境外移入的他國勞工，23日更發現三起非法過境的帶原南非變種病毒案例，一下子出現的疫情失控與可能潛伏期中的變種病毒傳播，讓泰國別無選擇啟動嚴格封鎖，目前已在邊界處加派人力巡邏，對非法移民採強硬手段，同時封鎖大城曼谷與易成傳染溫床的監獄、市場等。

整體來說，泰國醫療科學部專家西里拉克補充，近期在泰國發現的病例中，約有87%是來自於英國的變種病毒，剩下則是近期新發現的印度、南非變種，全都來自境外移入，雖然疫苗對變種病毒的效果不見得達百分百，但為求遏止疫情失控，泰國當局決定在下個月7日開始進行全國疫苗接種，目標是年底70%的接種率。

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