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福建3例、上海1例 中國通報4名台灣輸入新冠病例
綜合中國媒體報導，福建省、上海市衛健委今天通報4例自台灣入境的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，其中福建3例、上海1例。而福建的3例中，有1例是無症狀感染者。
根據報導，上海市衛健委今天通報指出，全市22日新增4例境外輸入確診病例，其中1例來自台灣。而這名台灣病例「在台灣生活，自台灣出發」，5月20日自上海浦東機場入境，在集中隔離觀察期間出現症狀。
上海市衛健委表示，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查等結果，這名台灣入境者被診斷為確診病例。
福建省衛健委今天則通報，全省22日新增2例境外輸入確診病例，均來自台灣。另有2例無症狀感染者，其中1例來自台灣。這3名台灣病例均由廈門入境。
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