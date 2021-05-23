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尼泊爾疫情嚴峻 聯合國籲全球金援

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
聯合國兒童基金會的工作人員和尼泊爾軍隊在該國中西部的一家醫院內支起了醫療帳篷。(photo by UNICEF Nepal
聯合國兒童基金會的工作人員和尼泊爾軍隊在該國中西部的一家醫院內支起了醫療帳篷。(photo by UNICEF Nepal

尼泊爾疫情嚴峻，聯合國發出捐款呼籲，盼幫助當地受疫情衝擊最嚴重的民眾。尼泊爾現在已有近50萬例新冠確診病例，聯合國表示，尼泊爾人均確診數與印度大致相同，但衛生系統較印度更薄弱，因此發起了總額8370萬美元的捐款呼籲，將協助未來3個月內該國受疫情衝擊最嚴重的75萬人口。

尼泊爾疫情堪比印度

根據《美國之音》報導，聯合國21日表示，尼泊爾每日人均確診數與印度大致相同，但衛生系統較印度更薄弱，無法應付危機。世界衛生組織指出，尼泊爾已有近50萬例新冠確診病例，且有6000多例死亡。此外，聯合國人道事務協調廳表示，確診病例數正在迅速增加，自5月5日以來，每日新增病例數已從4月初的每天增加150例，增至每天超過8000例。

聯合國人道事務協調廳發言人拉爾克表示，尼泊爾社會各界都正處於一個失控點。拉爾克指出，尼泊爾不僅有數百萬人的健康受到疫情的直接影響，而且還面臨著飢餓、營養不良、嚴重的經濟損失及其他被忽視的健康需求，當前的疫情正給當地最貧窮、最邊緣化的人帶來最沉重的打擊。

展開應對計畫

根據《聯合國新聞》報導，尼泊爾確診病例激增，導致對醫療用品的需求空前增多，包括氧氣、藥品、呼吸機、診斷試劑和疫苗。為此，聯合國及其合作夥伴21日也為尼泊爾發出了總額8370萬美元的募捐呼籲，將協助接下來的3個月內該國受疫情衝擊最嚴重的75萬人口。

聯合國應對計畫旨在解決新冠疫情帶來的健康和人道主義問題，將展開食物、教育、營養、住所、保護、水及衛生等方面的援助活動，幫助數十萬脆弱的尼泊爾民眾。

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新冠肺炎 COVID-19 尼泊爾

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