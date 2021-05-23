尼泊爾疫情嚴峻 聯合國籲全球金援

尼泊爾疫情嚴峻，聯合國發出捐款呼籲，盼幫助當地受疫情衝擊最嚴重的民眾。尼泊爾現在已有近50萬例新冠確診病例，聯合國表示，尼泊爾人均確診數與印度大致相同，但衛生系統較印度更薄弱，因此發起了總額8370萬美元的捐款呼籲，將協助未來3個月內該國受疫情衝擊最嚴重的75萬人口。

尼泊爾疫情堪比印度

根據《美國之音》報導，聯合國21日表示，尼泊爾每日人均確診數與印度大致相同，但衛生系統較印度更薄弱，無法應付危機。世界衛生組織指出，尼泊爾已有近50萬例新冠確診病例，且有6000多例死亡。此外，聯合國人道事務協調廳表示，確診病例數正在迅速增加，自5月5日以來，每日新增病例數已從4月初的每天增加150例，增至每天超過8000例。

聯合國人道事務協調廳發言人拉爾克表示，尼泊爾社會各界都正處於一個失控點。拉爾克指出，尼泊爾不僅有數百萬人的健康受到疫情的直接影響，而且還面臨著飢餓、營養不良、嚴重的經濟損失及其他被忽視的健康需求，當前的疫情正給當地最貧窮、最邊緣化的人帶來最沉重的打擊。

展開應對計畫

根據《聯合國新聞》報導，尼泊爾確診病例激增，導致對醫療用品的需求空前增多，包括氧氣、藥品、呼吸機、診斷試劑和疫苗。為此，聯合國及其合作夥伴21日也為尼泊爾發出了總額8370萬美元的募捐呼籲，將協助接下來的3個月內該國受疫情衝擊最嚴重的75萬人口。

聯合國應對計畫旨在解決新冠疫情帶來的健康和人道主義問題，將展開食物、教育、營養、住所、保護、水及衛生等方面的援助活動，幫助數十萬脆弱的尼泊爾民眾。

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