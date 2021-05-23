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印：別說印度變種 籲社群勿寫國名

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
說了會生氣！印度當局下令推特與社交平台刪除用戶稱呼「印度變種病毒」的內容。(photo from Twitter截圖)
說了會生氣！印度當局下令推特與社交平台刪除用戶稱呼「印度變種病毒」的內容。(photo from Twitter截圖)

公衛學者普遍用國名來稱呼特有的變種病毒，包含英國、巴西、南非，但就印度反彈最大。印度繼上個月底要求推特刪除批評該國防疫措施後，23日又傳出要求社群別再稱呼「印度變種疫情」，印度已經因疫苗、氧氣、醫療資源不足頭疼，不願社群平台再充斥變種疫情討論，警告用戶推文不要帶上國家名稱。

印度當局很敏感

印度與疫情、病毒等關鍵字頻頻相扣、登上熱議。《英國廣播公司》上個月底報導過，印度當局對巨頭社交媒體平台推特開刀，要求把推特上「批評當局防疫措施」的文章全刪掉。而推特發言人也不避諱直說，特定資訊在印度已無法瀏覽，這讓用戶爆發不滿，認為涉及言論自由與不當審查，更有網民酸說：「印度政府發現刪除推文比確保供氧還簡單。」

而印度政府想顧表面的情況還沒結束，根據《RTHK網》報導，23日又傳出當局要求推特刪除「印度變種病毒」的內容，這源自印度電子與訊息部發佈的警告信函，內文提到，世界衛生組織從未直接把B1617（也就是普遍稱呼的印度變種）與任一國家名稱做出連結。

全球照用不誤

該警告信是利用推特的疫情指令（推特此前宣佈過，為了遏止疫情期間的恐慌，有權刪除假資訊與錯誤訊息），稱推文與內容不只亂連結印度變種，多數相關的資訊都還是假新聞，要求推特照做，凸顯出印度政府對名聲與指責相當敏感，當局處於疫苗、氧氣、病床、藥物短缺，且公衛體系瀕臨崩潰的艱困情況下，不能接受更增長的民怨，特別是推特的印度用戶是全球第3多的族群，消息傳遞會更快更廣。

但不只全球公衛學者、民眾習於稱B1617為印度變種，好笑的是媒體也改不了稱謂，在印度嚴正發布警告後，媒體仍舊照用印度變種病毒，如土耳其《AA網》就以斗大的印度變種病毒來報導，稱印度變種已傳到丹麥，而丹麥衛生部長漢尼克也很直接，他就在推特提到「國內有居民染上印度變種病毒」。

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