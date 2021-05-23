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對抗印度變種 打AZ、輝瑞兩劑有效

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國近日最新研究出爐，輝瑞疫苗對印度變種病毒保護力有88%、AZ疫苗則有66%。（Photo by Marco Verch on Flickr under CC 2.0）
英國近日最新研究出爐，輝瑞疫苗對印度變種病毒保護力有88%、AZ疫苗則有66%。（Photo by Marco Verch on Flickr under CC 2.0）

印度變種並不是無藥可救！近日有英國疫苗研究出爐，如果能在2週注射完2劑輝瑞或AZ疫苗的話，輝瑞對印度變種有88%的保護力，AZ則有60%的保護力；對於英國變種，輝瑞則有93%保護力，AZ則是66%。不過印度變種樣本數相較起來少很多，為此研究埋下隱憂。

根據《英國廣播公司》報導，英國近日有針對英國變種與印度變種的疫苗研究結果出爐，研究將4月5日到5月16日的12675件基因定序的確診案例中，分別施打輝瑞與AZ疫苗。檢驗結果發現，如果能夠注射兩劑的話，兩種疫苗都能夠有效對抗印度變種，輝瑞是88%、AZ是60%。

相較之下，如果只注射單劑疫苗，輝瑞與AZ對印度變種的保護力都只有33%。而對英國變種的防護力來看，輝瑞與AZ如果注射單劑疫苗的話都有50%，而完整注射兩劑的話，輝瑞疫苗對英國變種有93%的保護力，而AZ疫苗效力較低，但也有66%。

雖然AZ疫苗的效力比較低，不過英國公衛院（PHE）也有數據顯示，可能是因為AZ疫苗在兩週其實尚未達到最大保護力。不過此研究12675件基因定序樣本中，只有1054件是B.1.617.2（印度變種病毒）。英廣記者分析，這顯示第2劑的重要性，而在病毒不斷變種下，人類何時才能重回正軌仍是個問號。

《金融時報》提到，比起B.1.351（南非變種病毒），印度變種病毒對疫苗的抗性較低，這也讓外界對於英國是否能在6月21日全面解除封鎖感到更樂觀，PHE免疫學主任拉姆齊也說，注射疫苗可以有效避免重症住院與死亡，緩解醫療量能。

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