即使接種疫苗 人際關係也回不去了

疫苗無法使世界回到疫情前，人類必須適應新常態下必然產生的孤獨感！多位美國民眾表示，即使在接種疫苗後，他們的生活依然與新冠肺炎大流行期間相去不遠，比起出門，民眾會更喜歡待在較安全的家中，但也因為無法與親友相聚而讓人感到孤單與遺憾。

親人互相隔離

來自印第安納州的格里德韋爾接受CNN採訪時表示，自己現在的生活與過去一年間相去不遠，且在兩個孫子接種疫苗前，「我不會外出旅行或與探望家人」，在疫情間的外出活動，也只限於兩到三週去一趟雜貨店與加油站，新常態對她的影響並不是太大。

但格里德韋爾也提到，在新冠肺炎大流行之前，她每天會帶著孫子上下學，但疫情爆發後已經一年沒見到女兒跟孫子，因此她遺憾表示，「我期待著再次與外孫們在一起。我已經錯過了他們生命成長的一年。」

另外，居住於溫哥華的喬安尼也說，自己的父親非常堅持每個人碰面前都必須接種過疫苗。但她強調，「聽起來很傻，但是我真的很害怕」，疫苗的相關副作用與安全性疑慮，使她對於是否接種疫苗感到踟躕，但想見父親的心情使她最終接種了疫苗。

人與人關係更疏遠

喬安妮曾以調酒師為業，也樂於在工作中結識新朋友，但新冠肺炎爆發使他對這樣的生活大為改觀，「為了我的健康，即使疫情結束，我也不會再回到調酒師的職場。」

此外，喬安尼說，在疫情間，自己甚至開始與朋友出現情感上的斷層、推掉了所有酒吧或外出用餐的邀請，每次外出時看到滿街戴口罩的人著實令人沮喪，「我不喜歡出門在外時看到的世界，而待在家中可以讓我假裝不知道這一切。」

與新常態共處

據King 5報導，MultiCare行為健康基金會的強森博士表示，對於這樣的新常態，民眾難免感到疲於適應，但這時首先應該讓自己靜下來，多思考「現在我取回了哪些自由」，並在確保自己安全的情況下，保持與他人的社交。

在新冠肺炎疫情中，許多民眾遭遇親友死亡、失業等挫折，但強森強調，這時候人類更該放眼未來，並與新常態的「孤獨」相處，民眾應該明確的劃分那些無助、悲傷的感受，嘗試分散注意力。但強森也表示，「如果民眾仍無法擺脫疫情帶來的低潮情緒，也應該適時尋求心理健康諮詢師的支持。」

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