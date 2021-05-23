中國通報22日新增19例確診 本土僅安徽1例

疫苗無法使世界回到疫情前，人類必須適應新常態下必然產生的孤獨感！多位美國民眾表示，即使在接種疫苗後，他們的生活依然與新冠肺炎大流行期間相去不遠，比起出門，民眾會更喜歡待在較安全的家中，但也因為無法與親友相聚而讓人感到孤單與遺憾。

2021-05-23 12:10