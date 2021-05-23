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中國通報22日新增19例確診 本土僅安徽1例

中央社 / 台北23日電

中國22日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中1例為本土病例，由安徽省通報。此外，廣東另新增1例本土無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外移入病例18例，分別為上海4例、四川4例、廣東3例、福建2例、北京1例、天津1例、遼寧1例、浙江1例、雲南1例。本土病例1例則在安徽。

境外移入現有確診病例283例，現有疑似病例1例。累計確診病例5952例，累計治癒出院病例5669例，無死亡病例。

新增無症狀感染者25例，其中境外移入24例，廣東1例本土。當日轉為確診病例6例，當日解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者376例。

截至5月22日24時，中國大陸現有確診病例315例，累計治癒出院病例8萬6022例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0973例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者101萬9372人，尚在醫學觀察的密切接觸者6473人。

香港特別行政區累計確診1萬1830例，其中出院1萬1550例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診50例，其中49例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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