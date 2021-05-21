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安徽遼寧本土疫情源頭未明 廣州出現本土確診

中央社 / 台北21日電

中國安徽、遼寧兩省近日相繼爆發COVID-19本土疫情，迄今仍未找到感染源頭，廣東廣州市今天通報新增本土確診一例，再度引發民眾關注。

安徽13日爆發本土疫情後，遼寧隔天也出現本土確診病例。截至19日午夜，兩省總計已有37人染疫。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友20日在國務院聯防聯控機制發佈會表示，中國近期沒有本土傳播病例，出現聚集性疫情的病毒一定是來自境外感染的人，或者是污染的物品，溯源工作正在調查當中。

他說，安徽與遼寧的病例，從病毒的基因序列來看，完全相同，是同一個傳播鏈。

儘管官方把疫情源頭指向遼寧營口市，不過截至今晚，仍未通報這波本土疫情的感染源頭。

廣州市今晚6時舉行疫情防控新聞發佈會，通報荔灣區20日檢出的疑似陽性人員被診斷為本土確診病例，是輕症患者，密切接觸者16人均隔離採樣。患者是一名75歲女性，自行到醫院就醫時確診。

綜合南方日報、每日經濟新聞報導，這名病患近期沒有到過國內中高風險地區，沒有境外旅居史，發病前14天內一直在廣州生活。

據報導，這名女病患就如同一般廣東人，常外出飲茶。她發病前去過的地方，有多處是餐廳、茶樓。

對此，廣州市商務局今天發出通知，要求全市住宿餐飲行業從業人員做好疫苗接種，接待家庭私人聚會聚餐一般控制在10人以下。

新冠肺炎 COVID-19

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