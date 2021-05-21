港媒：感染COVID-19 部分康復者出現憂鬱焦慮

據報導，香港一些2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在康復後出現憂鬱、焦慮及肺活量低於水平等症狀。

根據大公報今天的報導，醫院管理局一直對COVID-19康復者提供心理支援，其下轄的九龍西聯網於去年2月至今年4月間，對190名康復者的心理狀況進行評估，發現當中41人（21.6%）有中度至重度憂鬱、焦慮等。

報導引述九龍西聯網經理（臨床心理科）胡潔瑩說，當中以女性及40歲以上人士占多數。

她說，COVID-19患者面對的壓力，是其他傳染病中少見的，患者內疚感強，容易將家人及同事的隔離檢疫安排歸咎於自身。

她並說，一些原先沒有精神病史的患者在感染並入住加護病房後，甚至出現短暫的精神錯亂，治療過程中常常感到被迫害。

這些患者出院後，被迫害的感覺揮之不去，正接受「認知行為治療」。

據表示，部分屬於感染源頭不明的患者康復後對身邊環境感到恐慌，覺得處處都存在令人再次感染病毒的風險。

報導同時指出，根據瑪嘉烈醫院追蹤的1300名康復者，當中46%出院3個月後，擴散肺活量仍低於正常水平，這意味着無法上下樓梯、快步行走或追趕公車。

另有3.6%的康復者出現肺部組織纖維化等，需要接受胸部電腦斷層掃描。

COVID-19去年初在港爆發至今，共有1萬1542名確診者康復出院。