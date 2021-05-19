中國專家：國產滅活疫苗 對多數變異病毒仍有效

近期2019冠狀病毒疾病出現多種變異病毒株，中國疾控中心研究員邵一鳴指，無論是美國的mRNA疫苗或中國製的滅活疫苗，對變異病毒都仍有效。

身兼科研攻關組疫苗研發專班專家組成員的邵一鳴解釋，病毒基因的變異會持續發生，且愈來愈多，但「表現型」（流行特徵、致病嚴重程度等）的變化相對緩慢。

他說，目前外界高度關注的英國變異病毒株，對疫苗保護力沒有影響；而南非、巴西病毒株的影響大一些，但無論是美國的mRNA（messenger RNA，信使核糖核酸）疫苗或中國製的滅活疫苗，在真實世界大規模的臨床研究中都是有效的。

邵一鳴又指，印度變異病毒株出現較晚，但從變異數量來看，並未超過巴西和南非株。印度科學家的測試也顯示，印度目前使用的滅活和病毒載體疫苗仍有效。

另外，針對一些mRNA有較高的保護率，邵一鳴指出，所謂保護率的差異是對輕症，「我們也觀察到各類疫苗對重症，像住院病例，要進ICU的，或者死亡病例，它的保護率都在80%以上，差異不是很大」。他說，現有各國疫苗對公共衛生的作用非常相近。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）出廠的疫苗都是採mRNA技術。而中國目前幾款獲准緊急使用的疫苗，則都是滅活疫苗。

中國首款mRNA疫苗，是由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司（沃森生物）共同研製，目前正在墨西哥進行3期試驗。