都可以打了？德國6月7日起取消接種排序

（德國之聲中文網）德國聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn）本周一（5月17日）宣布，德國將從6月7日起取消新冠疫苗接種排序規定。

到目前為止，只有被列為優先群體的人才有資格接種大多數疫苗，相關排序規定基於年齡、醫療條件和職業等因素。從6月7日起，該排序規定取消，16歲以上的人將都有權接種。

新規則適用於所有接種中心、診所和企事業單位大夫。

目前，德國國內疫苗依舊供不應求，因此，盡管不再排序，施潘部長仍呼籲人們在等待預約時繼續保持耐心。他表示，無法在6月份就完成整個過程，接種戰役會延續到 「夏天」。

疫苗接種戰役進展如何？

至5月17日，德國全境施打數量超過4000萬劑，約37%的人口已接種一次；11.2%的人完成了接種。

還有約1500萬人將在6月7日之前得到第一劑或第二劑疫苗。

施潘部長表示，當局已在安排何時、以及如何為12至16歲的青少年接種疫苗事宜。歐盟藥品管理局將在6月份完成審批生物新技術/輝瑞（BioNTech/Pfizer）疫苗用於12歲以下兒童程序。

對阿斯利康（ AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）疫苗的排序限制先前即已取消，大夫們已有權自行施打。另有若干州則已取消對其它疫苗的優先排序等級。

醫生們如何反應？

德國全科醫生協會會長魏格爾特（Ulrich Weigeldt）指出，對已在連軸轉的診所而言，挑戰仍然巨大。他在《萊茵郵報》 上表示，他能理解現在每個人都想盡快輪上，但願向病人們呼籲，不妨拿出點耐心。

德國患者保護基金會負責人布裡施（Eugen Brysch）則強調，排序規定是否取消應取決於疫苗接種進展情況，而不能硬性設定某日期。

染疫率低到可享受夏天了嗎？

近期，德國國內染疫率呈下降趨勢，每10萬名居民每周染疫率為83.1。

聯邦政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）表示，數字下降可激發人們的信心，但不能因之魯莽從事：「我們還不具備像去年那樣享受輕松夏天的條件」。他強調指出，染疫率尚須繼續大幅降低。一年前此時，新冠大流行瘟疫初起，德國出現第一波「溫和」疫情，全國範圍10萬人7天染疫率是5。

（德新社，路透社，法新社）

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