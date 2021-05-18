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印度疫情疫苗難出口 COVAX分配不成

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導

印度近來疫情大爆發，導致境內疫苗遭禁出口。因印度是COVAX疫苗供應大國，急需COVAX疫苗的國家恐在接下來數月無疫苗可用。對此，外界紛紛呼籲超量訂購的國家如美、英、加等釋出多餘疫苗，暫時補齊缺口，才不會讓疫情因為無疫苗可打而繼續延燒全球。

印度疫苗被禁出口

根據《英國廣播公司》報導，印度血清研究所，是COVAX疫苗分配計劃的最大供應商，根據原先計劃，今年度應能供應COVAX 20億劑的疫苗，但因為印度疫情急速惡化，當局早在3月就禁止任何疫苗出口，導致COVAX計畫開天窗。

外界估計，因為印度血清研究所停止供應所造成的疫苗短缺量，在6月底就會達到1.9億劑。負責協調COVAX疫苗供應的聯合國兒童基金會官員甘地表示，我們目前不知道下一批疫苗何時能交貨，儘管長遠來看，其他國家的疫苗生產會越來越多，但印度的不確定因素太大，短期內是很大的難題。

各國應捐出多餘疫苗

負責採買並分配新冠疫苗的聯合國兒童基金會，因此將目光放到了那些超額採購疫苗的國家，希望他們能捐出多餘疫苗來填補缺額。數據顯示，許多G7國家和歐盟，都預定了可以足夠其總人口數倍的疫苗量。舉例來說，加拿大已訂購了3.38億劑，足夠接種其總人口5次之多。歐盟也訂購了18億劑，能接種其總人口2.7次。

聯合國兒童基金會表示，只要這些超額訂購的國家，將其6-8月的疫苗訂購量捐獻20%出來給COVAX，就能提供1.53億劑疫苗。目前法國是唯一已具體承諾要捐獻疫苗的G7國家，而比利時、西班牙、瑞典、阿聯酋等國也願意捐獻疫苗。聯合國兒童基金會警告，當部分富裕國家開始給低風險的青年人口施打疫苗時，還有許多國家無法提供疫苗給前線醫護人員。

聯合國兒童基金會執行董事福爾語重心長地表示，若各國不正視疫苗分配不均的問題，印度大爆發的情況將會繼續上演，並使更多的變異株回流到世界各地。

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