南非擴大疫苗接種 60歲以上長者優先

非洲國家中疫情最嚴重的南非，17日起擴大新冠疫苗接種，主要接種對象為60歲以上長者。目前南非通報確診數已超過160萬例，當中包括約5.5萬例死亡，但該國的疫苗接種人數僅占其總人口的1%，因此廣受人民批評。南非政府17日宣布，正式啟動第二階段新冠疫苗接種，以60歲及以上老年人為主要接種對象。

主要對象為老年人

根據《France 24》報導，南非是非洲新冠疫情最嚴重的國家，通報確診數超過160萬例，當中包括5萬5210例死亡，但該國的疫苗接種人數不到48萬人，僅占其總人口的1%，主要是衛生工作者。儘管南非從今年2月就展開疫苗接種活動，但因接種速度緩慢，而廣受民眾批評。

新華社提到，南非17日正式啟動第二階段新冠疫苗接種，本階段的接種對象主要為60歲及以上老年人和有合併症者。目前南非共有83個公立醫院接種點和4個私立醫院接種點，可提供第二階段新冠疫苗接種服務。南非政府表示，本週末疫苗接種點的數量會增加至200個，並隨著更多疫苗進入南非而持續增加。

目標完成500萬人接種

此外，統計數據顯示，南非已有120多萬人符合第二階段接種要求並進行了疫苗接種登記。南非政府近日已與輝瑞公司、嬌生公司簽約，預計6週內將收到450萬劑輝瑞和200萬嬌生疫苗，若能在6月底前如期收到650萬劑，就有望完成第二階段為500萬人接種新冠疫苗的目標。

南非和印度如今正在領導放棄新冠疫苗知識產權的全球運動，以便任何國家都可以生產新冠疫苗，到目前為止，貧窮國家在接種疫苗的競賽中仍然落後。

【更多精采內容，詳見 】