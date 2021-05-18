聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國將釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中

中央社 / 華盛頓17日專電
中華民國駐美代表蕭美琴。聯合報系華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。聯合報系華盛頓記者張文馨／攝影

美國總統拜登今天表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，駐美代表蕭美琴表示，「進洽爭取中」。

拜登（Joe Biden）今天下午宣布，將再釋出2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗到海外，以協助對抗疫情的國家。這批疫苗是已經獲得在美國使用許可的疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）生產的疫苗。

白宮曾於4月時宣布，將與他國分享約6000萬劑由阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的疫苗。不過，阿斯特捷利康疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）使用許可。

對於美國將再釋出疫苗，蕭美琴在回覆媒體詢問是否會向美國政府表達疫苗需求時表示，已經向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願，「進洽爭取中」。

她也表示，國內疫苗採購由衛福部主責，駐美代表處主要是從旁進洽美方加速回應所提的需求。

台灣近日來確診病例大幅增加，對疫苗的需求也隨之加大。衛生福利部次長薛瑞元日前在立法院表示，台灣已採購的505萬劑莫德納疫苗，快則5月可能交貨，但比較沒有把握，希望至少6月以前到貨。

蕭美琴14日表示，台灣向美方商購的疫苗目前有2批，其中阿斯特捷利康已經有少量送抵台灣，莫德納藥廠生產的疫苗預計6月可以開始送交。現在的目標是努力爭取務必能如期到貨。

新冠肺炎

延伸閱讀

拜登：將分享2000萬劑美國使用中的三種新冠疫苗

回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑

即日起封鎖邊境 陳時中：疫苗還沒消息

美鬆綁戴口罩規定 新的政治正確惹議

相關新聞

拜登：將分享2000萬劑美國使用中的三種新冠疫苗

全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享；這2000萬劑將由...

富國超買疫苗 窮國人枉送命？

少數幾個富裕國家大規模接種疫苗、新增病例數減少，且染疫死亡數大幅降低，可能會降低世人對疫情的關注，掩蓋了新冠疫情繼續在其...

台確診暴增 港檢疫緊縮 促隔離21日

香港和新加坡的「航空旅遊泡泡」，宣布押後啟動。港府收緊台灣抵港人士檢疫要求，有醫療界人士要求當局對台灣抵港人士劃一檢疫廿...

美國將釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中

美國總統拜登今天表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。對此，駐美...

泰確診近萬例 監獄群聚暴增

泰國疫情日趨嚴峻，十七日通報染疫人數暴增九千六百卅五人，創單日新高，其中六千八百多起病例來自監獄，占比達百分之七十一，幾...

圖表看疫情／英法合作疫苗有望加入抗疫 歐洲部分國家疫情好轉準備解封

法國藥廠賽諾菲與英國葛蘭素史克藥廠今天表示，雙方共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在第二階段試驗呈現「強烈免疫反應」。這意味這支疫苗有望早日加入抗疫行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。