恆河撈近2000遺體怵目驚心 病毒恐隨水流傳播

印度過去一周在恆河（Ganges）打撈到近2,000具遺體。英媒5月15日引述當地高級官員證實，包括生前曾患新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人，而官員要求地方政府馬上阻止這種行為。

比哈爾邦（Bihar）和北方邦（Uttar Pradesh）間的恆河流域附近出現不少浮屍。印媒《亞洲時代》15日報道，內政部透露，已從恆河尋回差不多2,000具遺體，當中很可能包括恆河沿岸、偏遠村莊的新冠肺炎死者。

英國路透社引述高級官員辛格（Manoj Kumar Singh）14日寫給地方首長的一封信稱：「政府已獲悉這些死於新冠或其他疾病的遺體正被扔進河，而非按妥善的儀式處理，因此，許多地方的河流都發現遺體。」

辛格認為，民眾把遺體丟進河的原因可能包括遺屬沒錢買火化所需的木頭，一些社區的宗教信仰，以及憂慮屍體會傳播病毒。他要求村級官員確保不再有遺體被扔進水裏，並稱政府將為貧窮家庭提供5,000盧比（約台幣1900元），讓他們火化或埋葬遺體。

印度16日公布，過去一天新增3,11,170宗確診，累計2,46,84,077宗，突破2400萬。死亡案例新增4,077宗死亡，累計增至2,70,284宗，突破27萬宗。西孟加拉邦政府15日宣布，從5月16日至30日實施全面防疫封鎖措施，以遏制新冠疫情蔓延。

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文章授權轉載自《香港01》