星港旅遊泡泡再觸礁 啟航日期延後

香港與新加坡的「旅遊泡泡」計畫再度觸礁。港府今天公布，因應新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，兩地決定延後有關計畫，待6月13日或之前再作公布。

港府發言人表示，兩地政府決定延後5月26日的「旅遊泡泡」啟航日期，並繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出更為嚴謹的抗疫措施成效。

發言人指出，這段期間雙方會保持緊密溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定「旅遊泡泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前再作公布。

香港與新加坡原先計畫2020年底實施「旅遊泡泡」，藉此恢復旅遊和人員往來，以振興受COVID-19疫情打擊的旅遊等行業。

不過，由於香港和新加坡的疫情先後出現變化，以致兩次被延後。