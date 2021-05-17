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陸加速接種新冠疫苗 陸衛健委：全大陸累計接種逾4億劑

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家衛健委發布，全大陸累計接種新冠疫苗逾4億劑。澎湃新聞
大陸國家衛健委發布，全大陸累計接種新冠疫苗逾4億劑。澎湃新聞

根據健康中國微信公號17日消息，截至5月16日，全大陸累計報告接種新冠病毒疫苗4億693.8萬劑次。

此外，據安徽六安市衛健委消息，自5月16日起，將六安市裕安區恆大御景灣小區3期、裕安區固鎮鎮財富大街大艮頭小區、金安區梧桐嘉苑小區、金安區清水河畔小區1期由低風險地區，調整為中風險地區。

大陸昨日新增確診病例25例，其中境外輸入病例20例（浙江8例，上海6例，廣東4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（遼寧3例，安徽2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

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