陸加速接種新冠疫苗 陸衛健委：全大陸累計接種逾4億劑

全球新冠疫情仍持續升溫，其中印度的確診數更是居高不下，造成許多家庭集體感染，因而相繼去世的案例出現。日前於印度的北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)便出現一起家庭群聚感染的事情，該家庭中的一對夫妻與他們的父母確診後在12天內接連死亡，至今家中只剩年僅6歲與8歲幼女成為孤兒。

2021-05-17 15:39