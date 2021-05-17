快訊

苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家確診新冠「12天內陸續死亡」 獨留8歲、6歲童成孤兒

聯合新聞網 / 綜合報導
印度新冠肺炎疫情持續惡化。（路透）
印度新冠肺炎疫情持續惡化。（路透）

全球新冠疫情仍持續升溫，其中印度的確診數更是居高不下，造成許多家庭集體感染，因而相繼去世的案例出現。日前於印度的北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)便出現一起家庭群聚感染的事情，該家庭中的一對夫妻與他們的父母確診後在12天內接連死亡，至今家中只剩年僅6歲與8歲幼女成為孤兒。

據印度媒體《今日印度》報導，這次的家庭群聚感染源是祖父普拉薩德(Durgesh Prasad)，大概在4月初時被確診為陽性，起初是被要求在家中隔離，並搭配醫師指示服藥，但仍然將病毒傳播給家中的妻子、兒子和媳婦，導致家中4人皆確診

其中，普拉薩德於上月24日身亡，相隔一周後兒子也去世，隨後，他的妻子與媳婦也不幸於本月7日前身亡，最後只留下6歲與8歲的姐妹倖存，而目前2名女童已被送到位於巴雷利市(Bareilly)的阿姨家代為照顧。

對於新冠肺炎長時間在印度大流行，導致許多孩童成為孤兒，印度國家保護兒童權利委員會主席阿農古(Prashant Kanungo)表示，他們已要求各州兒童保護委員會按照《少年司法法》的規定保護兒童，收養孤兒的過程需經過明確程序才能夠進行。

新冠肺炎 印度

延伸閱讀

全台停課懶人包／疫情升溫雙北高中職以下停課 還有哪些學校跟進？

這類股票逆風漲停！ 股癌秀1圖曝「停課概念股」

記者會手語老師未戴口罩成破口？ 內行人曝主因

台灣「自主封城」！日媒報台北景點空蕩蕩 原來是網友限動

相關新聞

曾罹COVID-19痊癒 巴西聖保羅市長癌逝享年41歲

巴西第一大城聖保羅（Sao Paulo）市市長柯瓦斯（Bruno Covas）雖曾成功抵抗2019冠狀病毒疾病（COVI...

全家確診新冠「12天內陸續死亡」 獨留8歲、6歲童成孤兒

全球新冠疫情仍持續升溫，其中印度的確診數更是居高不下，造成許多家庭集體感染，因而相繼去世的案例出現。日前於印度的北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)便出現一起家庭群聚感染的事情，該家庭中的一對夫妻與他們的父母確診後在12天內接連死亡，至今家中只剩年僅6歲與8歲幼女成為孤兒。

拔一毛以利天下 聯合國點名G7捐1.5億劑疫苗

聯合國兒童基金會今天表示，七大工業國集團（G7）的富國和歐洲聯盟（EU），有能力捐出超過1億5000萬劑疫苗給需要的國家...

圖表看疫情／歐洲準備解封 巴西單日新增逾4萬例確診

歐洲一些國家近來新冠肺炎疫情好轉，已準備解封和放寬防疫封鎖。路透與法新社報導，英國過去數月靠著成功的疫苗接種計畫壓低新增病例數，近百分之70成人已接種第...

疫情當前疫苗防護有限！韓防疫部門：下半年仍難出國遊

韓聯社報導，南韓防疫部門17日說，依照目前疫情形勢，很難在下半年內重啟出國旅遊。

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

今年初，印度衛生部長Rajesh Bhushan表示，在開展疫苗接種計畫3周後，印度會是全球最快、21天內達到500萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。