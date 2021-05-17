新德里為抑制疫情 第4次延長封城

為抑制新冠疫情，印度首都新德里宣布再延長封城時程。印度16日新增確診數是31萬1170例，是連續3週以來新增確診數中最低的數字，目前首都新德里的新增確診數也呈下降趨勢，但為了避免防疫成果毀於一旦，首席部長凱傑里瓦爾宣布，封城措施繼續延長至24日。

新德里再延長封城

根據新華社報導，目前新德里地區的新增新冠確診數呈下降趨勢，但為了防止過去幾天取得的防疫成果毀於一旦，首席部長凱傑里瓦爾決定將封城措施延長至24日淩晨5時。這是新德里第4次延長封城措施。

路透社報導，印度16日新增確診數則是31萬1170例，是連續三週以來，單日新增確診數中最低的上升數，不過衛生官員警告，不要對感染上升進入「停滯期」感到自滿，敦促各省增加加護病房數並加強其醫療人力。

增加疫苗供應

印度衛生部長瓦德漢表示，到7月份，印度的疫苗供應量應該會增至5.16億，到8至12月，將超過20億，這要歸功於國內生產及進口。根據印度衛生部數據，該國目前僅1.416億人至少接種1劑疫苗，約占總人口數13.5億中的10%，完成2劑疫苗接種者，僅占總人口數2.9%。

印度衛生部16日公布的疫情數據顯示，印度較前一日新增新冠確診數31萬1170例，累計確診2468萬4007例、新增死亡4077例、累計死亡27萬284例。

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