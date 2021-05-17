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安徽、遼寧疫情蔓延 官員遭問責

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國國家衛生健康委員會16日通報，過去24小時，新增25例確診，其中境外輸入病例20例（浙江8例，上海6例，廣東4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（遼寧3例，安徽2例）；無新增死亡病例。

根據央視，遼寧省多位官員因為「首診責任不落實、監管履職不力等問題」遭問責，省衛生健康委黨組副書記、副主任宋良偉、營口市政府副市長金莉等官員遭誡勉談話，市級還有區級等官員也遭到警告或免職等不同程度的處分。李波診所也被關停，李波執業證書遭吊銷。

安徽官員也遭問責

新華社報導，安徽新增兩例確診均在六安，而安徽自13日爆發疫情以來，確診病例已有10例。安徽省六安市疫情防控應急綜合指揮部辦公室16日發布，對該市裕安區有關單位和個人違反首診負責制提出初步處理意見，包括責令兩家醫療機構停業，區衛健委主要負責人停職，接受進一步調查處理。

在中國多日沒有增本土確診病例後，本土疫情再現。根據中國多家媒體，雖然「零號病人」？和傳染源都還不確定，但許多病例均來自遼寧營口市。中國疾控中心不願具名的流行病學專家說也表示，「遼寧營口和安徽六安這兩個地方的疫情，有高度關聯性」。

安徽一名確診者先是在遼寧營口感到不適後，還去過北京，北京當局已鎖定密切接觸者28人，次密切接觸者167人，涉及11個區。截至下午，尚未發現病例。安徽此前通報兩名女子確診，她們曾有遼寧營口市鮁魚圈區旅居史，遼寧這兩天新增病例也都與此有關聯。

(綜合報導)

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