疫苗姍姍來遲 西巴爾干國家對歐盟倍感失望

歐盟和美國給阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、黑山、北馬其頓和塞爾維亞勾畫了有朝一日加入歐盟的前景。不過，歐盟在5月5日致成員國外交部的文件中指出，「我們必須告知，盡管我們堅定不移地致力於歐洲一體化......該地區的人們正在對入盟進程感到深深的失望。」

文件寫道，「對歐盟遲緩交付新冠疫苗的看法進一步助長了這種幻想破滅」。該文件是為之後的外長會議准備的。會議上雖然討論了巴爾干問題，但未作出任何決定。

中俄影響力增大

路透社報道指出，中國和俄羅斯在巴爾干地區的貿易和投資水平雖然遠遠低於歐盟，但影響力正在不斷增強。歐盟目前正在向西巴爾干地區六個國家發送65萬劑西方制造的疫苗，而之前中國和俄羅斯就已在該地區分發了數百萬劑疫苗。

去年五月，克羅地亞組織了歐盟與巴爾干國家的視頻峰會，為巴爾干地區的一體化提供新的動力。歐盟原本打算在去年年底啟動與北馬其頓和阿爾巴尼亞的入盟談判。但作為歐盟成員國的保加利亞以語言和文化爭端為由，反對啟動與北馬其頓的入盟談判。先前，因對阿爾巴尼亞和北馬其頓在促進民主和反腐方面的努力表示懷疑，法國於2019年擱置了這兩個國家的入盟程序。

歐委會堅持認為應同時推動阿爾巴尼亞和北馬其頓的入盟談判，但歐盟擴大事務專員奧利弗．瓦爾黑裡（Oliver Varhelyi）本月曾建議，只應和阿爾巴尼亞開始入盟談判。盡管他後來又撤回了建議，但歐盟外交官指出，這讓情況變得更加混亂。本周二在布魯塞爾舉行的歐盟部長會議未能打破僵局。

與塞爾維亞和黑山的入盟談判曾被認為進展最快，但如今也已放緩。而波黑和科索沃都還沒有被正式指定為歐盟候選國。

歐盟內部報告指出，西巴爾干地區的普遍看法是，加入歐盟的前景正在衰退；在一系列復雜的條件和程序下，歐盟帶來的激勵效應正在消失。

（據路透社）

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