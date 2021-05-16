疫苗護照推不推？ 各國支持、世衛反對

隨著新冠疫苗注射日益普及，各國開始思考是否要推行疫苗護照，儘早恢復疫情前的貿易與旅遊盛況，世衛等國際組織則擔心疫苗護照會加深不平等現象，呼籲各國暫緩實施。目前各國已陸續開始推行護照，英國預計17日開始上路。

根據《英國廣播公司》報導，新冠肺炎重創全球，帶來的健康與經濟影響至今已超過一年多仍未緩解，尤其對全球航空與旅遊業影響甚鉅。舉例來說，全球吞吐量最大的杜拜機場2020年的來客數就較往年銳減70%，迫使機場將員工數從原本的8500人削減至2500人來避免破產。為了儘早重返榮光，杜拜機場執行長格里菲斯表達對疫苗護照的支持。

格里菲斯認為，若要重新恢復國際間的大規模移動，除了辦理疫苗護照別無他法。但國際組織如世衛和世界觀光旅遊委員會反對疫苗護照，認為這會產生「雙軌社會」。他們認為，現在疫苗分配不均，推行護照恐變相讓國際旅行變成「富人的權利」。格里菲斯則反駁，認為錯不在疫苗護照上，而是世界各國應致力推行全面且公平的疫苗分配計畫。

儘管對於疫苗護照世界尚無定論，《富比世》指出，英國就將自17日起推行疫苗護照。英國國民保健署app將推出「疫苗護照」功能，讓已完整注射兩劑疫苗的英國國民能出示證明。外界指出，護照推行時間與英國解除國民旅遊禁令時間相符，17日起英國國民就能出示疫苗注射證明，並出境旅遊。

由於疫情延燒已逾一年，且夏季旅遊旺日又將來臨，跨國民調顯示，各國國民對疫苗護照的支持度水漲船高。針對其他國民是否應在入境是出示疫苗護照，28國的國民平均有高達78%的支持度。而以色列已自2月起啟用Green Pass，歐盟也將自下月起推出「電子綠色證書」，讓歐盟人士可以出示疫苗注射證明、測試陰性證明和疫情康復證明等，順利入境他國。

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