安徽本土足跡涉北京 密切接觸者等共195人

中國安徽省13日爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情後，北京疾控中心昨天公布，判定安徽病例在北京有密切接觸者28人、與密切接觸者有密切接觸者167人；共計195人。

除了北京，在湖北恩施和山東日照也都有發現安徽確診者的的密切接觸者。

北京市疾病預防控制中心昨天發布提示，13日至14日收到安徽省疾控中心確診病例協查訊息後，隨即展開應對機制，經流行病學調查後，已在確診病例所乘的火車同行人員、在北京乘坐的網約車司機等相關人員中，判定在北京有28名密切接觸者；與密切接觸者有密切接觸的人員（次密切接觸者）則有167名，兩者共計195人。

這28名密切接觸者涉及北京11個區，分別為豐台區7人、西城區5人、海淀區4人、順義區2人、房山區2人、朝陽區2人、東城區2人、通州區1人、昌平區1人、大興區1人、密雲區1人。

其中，昌平區的密切接觸者是網約車司機，目前核酸檢測結果為陰性。

北京疾控中心表示，經過核酸檢測後，其中24名密切接觸者、141名間接接觸者及231件環境樣本，到目前為止都是陰性，其他樣本檢測工作仍在進行中。