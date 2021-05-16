中國15日新增18例確診 其中4例本土在遼寧

中國15日新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入病例14例，本土病例4例，都在遼寧。上海另新增1例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，15日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18例，其中境外移入病例14例，分別為廣東5例、雲南3例、上海2例、內蒙古1例、河南1例、四川1例、陝西1例；本土病例4例，均在遼寧。

中國安徽省13日爆發COVID-19本土疫情後，昨天蔓延到遼寧省。但目前仍無法確認「零號病人」與感染源頭。中國國家衛健委已經派出工作組赴遼寧，指導當地疫情防控工作。

北京青年報報導，5月13日至15日19時，安徽、遼寧新增11例確診病例，其中六安3例、合肥2例、營口5例、瀋陽1例。15日截至晚間7時，營口新增3例確診、5例無症狀感染者，均與一攝影基地有關。

截至15日晚間9時，兩省共報告11例確診病例、15例無症狀感染者，有23人近期到攝影機構工作過，其中20人是攝影機構的員工、2人來自提供攝影營銷培訓的公司、1人是到攝影基地出差的人。

目前，中國大陸境外移入現有確診病例262例，現有疑似病例2例。累計確診病例5838例，累計治癒出院病例5576例，無死亡病例。

無症狀感染者新增19例，其中境外移入14例，本土5例也都在遼寧。當日轉為確診病例2例，當日解除醫學觀察12例，尚在醫學觀察的無症狀感染者346例，境外移入占328例。

截至5月15日24時，中國大陸現有確診病例291例，累計治癒出院病例8萬5920例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬847例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者101萬4784人，尚在醫學觀察的密切接觸者5659人。

香港特別行政區累計確診1萬1821例，其中出院1萬1522例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診49例，皆已出院。