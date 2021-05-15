澳大利亞撤僑啟動 首批從印度接回80人

（德國之聲中文網）在上個月禁止包括澳公民在內的所有人從印度飛往澳大利亞之後，首架從印度撤僑的澳航飛機已經於周六抵達達爾文。

首批從印度接回的澳大利亞公民有80人，在登機之前他們必須出具兩次新冠病毒檢測呈陰性的結果證明。澳政府將北領地的霍華德溫泉（Howard Springs）的一處采礦營地改造成了檢疫隔離設施，這些從印度接回的澳大利亞人將在那裡隔離兩個星期。

上個月，在印度變種新冠病毒肆虐的情況下，澳大利亞政府出台入境禁令，所有過去14天在印度逗留過的人員一律不得入境澳大利亞，澳公民也不例外。違者將被罰款數萬澳元，還可能面臨最多5年的監禁。這一嚴苛規定使得澳政府收到了法律人士、人權組織和滯留印度澳大利亞人的批評。

周五，在首架撤僑航班起飛前夕，原本計劃登機者中有40人因新冠病毒檢測呈陽性而不能登機，另外30人因為是密切接觸者，也被拒絕登機。

澳大利亞財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）在電視播放的簡報中表示：「我們在聽從醫學專家的建議，保證在國內的澳大利亞人安全；同時我也非常欣喜地看到，首架撤僑的飛機已經抵達，當然接下來還會有更多的班機。」

「讓人們在飛往澳大利亞之前接受檢測的方法非常重要，這一程序是我們目前所遵循的，接下來也將是如此進行。」

根據目前澳政府統計的數據，有大約9000名澳大利亞人滯留印度。本月內應該還會有兩個班次的撤僑行動，預計在6月底之前，會有總計大約1000人從印度返回。

與此同時，澳政府還計劃將靠近達爾文市東南郊的霍華德溫泉隔離設施的容納能力翻倍，以達到從6月份開始，每兩周接納2000人隔離檢疫的能力。

在過去三周裡，印度幾乎每天報告的新增新冠肺炎感染人數都超過30萬，該國肆虐的變種病毒比其它變種更具傳染力。激增的感染病例使得該國醫療系統不堪重負，住院床位、治療新冠肺炎的藥品和急救所需的氧氣設備都嚴重緊缺。

相比之下，澳大利亞在抗疫方面可以算是全球最成功的幾個國家之一，該國政府在疫情爆發後采取了嚴格的封鎖措施，對外國人關閉邊界，並且對感染鏈實施快速跟蹤篩查。到目前為止，該國累計報告的新冠病毒感染人數為29950人，死亡病例有910例。

（路透社）

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