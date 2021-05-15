富國兒童再等等！世衛呼籲先向窮國提供疫苗

（德國之聲中文網）在日內瓦舉行的一次視頻會議上，世界衛生組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，目前，供應給低收入國家的疫苗只佔全球總量的0.3%，在許多貧困國家，甚至醫護人員也未能接種，從而得不到保護。

他說，他能理解為什麼一些富裕國家要為其兒童和青少年接種疫苗，但仍希望相關國家能重新考慮。他表示，疫苗更應提供給全球疫苗公平獲得倡議（Covax）。世衛組織是該倡議的主要參與者，旨在實現疫苗的全球公平分配。迄今為止，該倡議交付了6000萬劑疫苗，但部分由於印度對阿斯利康疫苗的出口限制，該倡議難以實現原定交付目標。

世衛組織希望更多國家效仿法國和瑞典，向全球疫苗公平獲得倡議提供疫苗，以縮小富國和窮國之間的接種率差距。加拿大和美國新近分別批准新冠疫苗用於本國兒童和青少年。世衛組織一名官員透露，正就疫苗分配問題與華盛頓洽談。

印度接種俄制疫苗

此間傳出消息，印度啟動接種俄羅斯研制的衛星V（Sputnik V）新冠疫苗。俄羅斯國家基金RDIF宣布，在印度中部城市海得拉巴已開始該疫苗的首批接種，由此，衛星V成為 「在印度接種的首個境外制造疫苗」。第二批疫苗將在數天後運抵印度。

印度當局已於4月中旬緊急批准接種衛星V。包括Virchow Biotech和Hetero Biopharma在內的數家印度制藥公司也獲得了生產俄羅斯疫苗的許可。這些公司的目標是達到超過8.5億劑疫苗的生產能力。

13億人口的印度目前是世界上受新冠大流行瘟疫影響最嚴重國家之一。該國周五（5月14日）連續第三天報告與新冠有關的日死亡人數超4000，日確診染疫人數達34.3萬。

莫迪總理受壓

局勢嚴峻，總理莫迪受到越來越強烈批評。其政府最初宣布，7月底前將能為3億人接種疫苗，然而，迄今距這一目標還有太大距離。到目前為止，作為世界上最大的疫苗生產國，只有3820萬印度人接種了疫苗。進展緩慢的原因包括疫苗原材料供應瓶頸、網上預約接種系統出問題以及行政混亂。

莫迪周五向人民發表講話，強調自己對人民的痛苦感同身受。他說：「因這一病毒，我們失去了與親人。對公民們過去幾天裡不得不承受的痛苦，我的感受同樣強烈。」

（德新社，路透社）

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