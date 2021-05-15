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印度新冠肺炎新增確診多逾32萬之際 前地方首長：病毒有權生存

香港01 / 撰文／何文翰
印度北阿肯德邦前首席部長特拉瓦特的LinkedIn頁面。（特拉瓦特LinkedIn頁面截圖）
印度北阿肯德邦前首席部長特拉瓦特的LinkedIn頁面。（特拉瓦特LinkedIn頁面截圖）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）令印度民眾苦不堪言之際，北阿肯德邦（Uttarakhand）前任首席部長特拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）5月13日接受電視台訪問時有出格的言論，稱新冠病毒（SARS-CoV-2）有生命權。

2021年3月在地方選舉中落敗的特拉瓦特，在5月13日稱引致新冠肺炎的病毒SARS-CoV-2「有權生存」，此言一出除了惹來大量批評，一些政黨領袖亦跳出來大加撻伐，批評他的言論不止麻木不仁，而且愚蠢。

網民在Twitter極盡嘲諷之能事，包括說新冠病毒將會有自己的身份證字號。有人回答說，給它發簽證吧，病毒現在肆虐全球，要讓它留在印度並把它關進監獄。

特拉瓦特稱，如從哲學的角度來看，新冠病毒也是一種生物，它希望像人一樣生活，以及有權生活，只不過人們視自己比其他生物更有智慧。他說，人們在企圖消滅它，而它為了逃避，便會持續變種。他補充說，人類為確保安全，要戰勝病毒。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎

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