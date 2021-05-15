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中國新一波本土疫情 遼寧確診數超越安徽

中央社 / 台北15日電
中國安徽省爆發COVID-19本土疫情後，昨天蔓延到遼寧省。截至今晚7時，遼寧新增確診數已經超越安徽，迄今仍無法確認「零號病人」與感染源頭。圖為中國工程院院士鍾南山近日接種疫苗。圖／取自陸媒央視
中國安徽省爆發COVID-19本土疫情後，昨天蔓延到遼寧省。截至今晚7時，遼寧新增確診數已經超越安徽，迄今仍無法確認「零號病人」與感染源頭。圖為中國工程院院士鍾南山近日接種疫苗。圖／取自陸媒央視

中國安徽省13日爆發COVID-19本土疫情後，昨天蔓延到遼寧省。截至今晚7時，遼寧新增確診數已經超越安徽，迄今仍無法確認「零號病人」與感染源頭。

據央視新聞App報導，截至今晚7時，遼寧新增4例本土確診病例，其中瀋陽市1例、營口市3例；新增5例本土無症狀感染者，均在營口市。

據官方通報，在這波本土疫情，遼寧累計確診6例，超越安徽的5例；遼寧累計本土無症狀感染者8例，也超越安徽的7例。

官媒健康時報報導，在全國22天、遼寧125天、安徽440天沒有新增本土確診病例後，本土疫情再次出現，但誰是這次疫情的「零號病人」？傳染源從何而來？專家表示，仍有待調查。

報導引述中國疾控中心不願具名的流行病學專家說，國內COVID-19病毒的傳播在相當長一段時間內，都是被持續阻斷狀態，過去多次疫情都由境外移入導致，這次也不例外。這次病毒從哪裡傳入，仍有待調查。「但可以肯定，遼寧營口和安徽六安這兩個地方的疫情，有高度關聯性。」

由於安徽一名確診者，此前在遼寧營口感到不適後，還去過北京，北京當局已鎖定密切接觸者28人，次密切接觸者167人，涉及11個區。截至下午，尚未發現病例。

安徽此前通報兩名女子確診，她們曾有遼寧營口市鮁魚圈區旅居史，涉及一個攝影基地。遼寧這兩天新增病例也都與此有關聯。

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