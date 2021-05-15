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香港新增1本土確診 4歲男童感染源頭不明

中央社 / 台北15日電

香港今天新增一例COVID-19本土確診病例，是一名就讀幼稚園的4歲男童，迄今感染源頭不明。

綜合港媒星島日報、香港01報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，香港今天新增確診3例，其中兩例為境外移入，另一例本土病例就是這名4歲男童，而且感染源頭不明。

她指出，男童最後上學日為12日，當晚發燒及喉嚨痛，曾到青衣的診所看病，交回樣本後確診，其CT值超過30。

目前男童就讀的幼稚園必須停課14天，有10至20名學生及教職員需送往檢疫酒店接受強制檢疫，家長也會陪同檢疫。這所幼稚園近日並無爆發上呼吸道感染疾病。

據報導，男童有5至6名同住家人，並無聘請外傭，其密切接觸者也會送往檢疫中心。男童的父母都在餐廳工作，檢測均呈陰性；涉及的兩家餐廳也已暫停營業進行消毒。

由於男童活動軌跡單純，衛生當局懷疑應是學校或家人感染。

消息指出，男童採檢後，13日被列為「不確定」，昨晚衛生署複檢證實確診，但由於他的病毒量太低，難以分析是否涉及變種病毒。

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