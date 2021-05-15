印度：疫情肆虐苦不堪言 黑市猖獗雪上加霜

（德國之聲中文網）庫馬爾(Anumeha Kumar)在印度南部城市海德拉巴做銀行職員，不幸感染上冠狀病毒入院治療。她的家人不得不拿出近4.3萬印度盧比（480歐元），通過黑市獲得抗病毒藥物瑞德西韋。

「我們沒有其他選擇，因為她需要這種藥，而任何地方都找不到。」她的哥哥普拉迪普告訴德國之聲說， 「所有的藥店都說他們已經沒貨了，我們到處都問過了。」

瑞德西韋被廣泛用於症狀嚴重的冠狀病毒感染者。100毫克小瓶裝藥物的原價在1,000-5,400盧比之間。

在中部城市印多爾，45歲的出租車司機拉爾（Rattanjeet Lal）上周開車10多個小時為他的妻子尋找氧氣瓶，因為她感染了冠狀病毒。

拉爾告訴德國之聲記者：「我最終以近6萬盧比的價格買到了一個30升的氧氣瓶，這個價格幾乎是平時的三倍。」

第二波新冠疫情肆虐印度，庫馬爾和拉爾這樣的患者無以計數，他們不得不從黑市獲取基本醫療用品。

絕望的人們紛紛在社交媒體上求助，乞求床位、氧氣或藥物。

在這種背景下，黑市蓬勃發展，經銷商囤積居奇，制造人為短缺，然後以高昂的價格轉手倒賣，掠奪病人。

疫情期間如此暴利行為加劇了病人的痛苦，甚至讓他們喪失了生命。

外科醫生巴恩（Anil Bhan）告訴德國之聲說，「為了讓所愛的人活下去，人們孤注一擲。在某些情況下，他們求助於未經證實的醫療手段，或者在黑市上購買供不應求的救命藥物。」

盡管印度被稱為「世界藥房」，但這個最大的非專利藥品生產國一直無法滿足患者對瑞德西韋和法匹拉韋等抗病毒藥物的需求。警方和其他機構不得不打擊黑市商人。

首都新德裡一直面臨著醫療氧氣的大量短缺。上周，警方突擊檢查了一個高檔社區的一棟建築，查獲了400多台氧氣濃縮器。

「我們已經根據《基本商品法》和《流行病法》的規定逮捕了幾個人。”高級警官阿圖爾-塔庫爾（Atul Thakur）說，"我們正在追捕該案的主謀，他是個名人。」

在疫情中謀取暴利

到目前為止，警方已經登記了110多起案件，並逮捕了100多名謊稱能幫助人們獲得重要藥物和醫用氧氣的詐騙犯。另有52起黑市銷售和囤積藥品案件已立案。

甚至私人救護車運營商也趁機哄抬價格。私營醫院也是如此，沒有良好的記錄。不少醫院欺壓弱勢人群，向絕望的家庭收取數十萬盧比。

來自泰米爾納德邦的機械師塞爾萬（Paneer Selvan）告訴德國之聲記者：「我被要求為母親的一張床位支付現金。一周之後，我的母親出院時，醫院給我開了一張近20萬盧比的賬單，這太過分了。」

公共衛生官員舒克拉（Rajan Shukla）將其描述為「光天化日之下的搶劫」。

他說：「由於受害家庭所面臨處境前所未有，他們別無選擇，只能向這些無情的巧取豪奪者付錢。」

法院：「你們在掠奪人民」

許多醫院還無視價格上限的規定，對個人防護設備包、重症監護室的治療和病房等提高價格。

在一些州，法院不得不對醫院的定價進行干預。

周一，喀拉拉邦高等法院對此表示關注，並稱私營醫院正在掠奪病人。

「我們發現賬單不合情理，PPE套件的價格賬單為22,000盧比。看看這些賬單吧! 簡陋的稀粥也要收1300盧比。「法院指出，「想象一下，一個賺取1,000盧比的老百姓看到200-300,000盧比的賬單時的困境吧。我們看到感染率迅速上升。這不是一個孤立的案例。現在任何人都可能感染。你們在掠奪人民。想一想吧，我們現在必須進行干預。」

即使在患者死亡之後，這種掠奪仍在繼續。

疫情爆發讓很多城市的火葬場爆滿，有報告顯示，有些家庭不得不為親人的火化支付更高的價格。

周一，幾十具疑似新冠病毒受害者的屍體被沖到了印度北部的恆河岸邊。

當地人說，火葬場的木柴緊缺以後，有些悲傷的家庭無法支付高額的火化費，將屍體扔進河裡。這種景象在最近幾天變得頻繁起來。

「在某些地方，我們收到了投訴，說公共服務人員太高火化價格。我們正在調查此事。」比哈爾邦布克薩爾區的一位市政公司官員說。

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