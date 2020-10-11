川普用的新冠實驗性抗體藥物 研發自墮胎細胞株

川普總統讚揚他接受的新冠肺炎實驗性抗體藥物治療是「上帝的奇蹟」，不過該藥物研發仰賴的HEK-293T細胞株最初來自1970年代荷蘭墮胎胎兒的腎臟；川普政府強烈反對胚胎組織研究並於2019年停止資助，批評者稱川普虛偽，一邊揮刀砍研究根基，一邊坐享研究成果。

「華盛頓郵報」報導，川普力推「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)的雞尾酒療法，該藥廠使用廣見於1980年代生醫研究的胚胎細胞，來測試新冠抗體療法的有效性；川普任內嚴格限制這類胚胎組織研究，反墮胎團體也極力反對。

白宮一名匿名官員表示，根據國家衛生研究院(NIH)規定，若是使用2019年6月5日以前的細胞株製成產品，便不會涉及當局禁用墮胎的人胚胎組織之政策。

聯邦倫理顧問委員、聖地牙哥加州大學教職人員戈德斯坦(Lawrence Goldstein)認為川普政府「明顯偽善」，許多批評胚胎組織研究的人，故意避談雷傑納隆療法和部分新冠疫苗研發。

聯邦倫理顧問委員普倫蒂斯(David Prentice)則認為，川普使用的新冠雞尾酒療法並無道德顧慮，因為該細胞株僅用於測試抗體是否有效，而非用來製作抗體。

根據新聞網站商業內幕(Business Insider)，反墮胎團體「支持生命行動聯盟」(Pro-Life Action League)執行長施德勒(Eric Scheidler)認為雷傑納隆新冠雞尾酒療法符合倫理，因為川普並未參與或協助數十年前的墮胎；部分反墮胎組織雖反對但仍支持川普決定。

HEK293T細胞廣用於生醫研究，戈德斯坦表示：「我猜我們大樓每台冰箱都有這些細胞樣本……停用這些很久以前製造的細胞株損失慘重。」

監管反墮胎人士對當局影響的組織Equity Forward資深顧問瑪莉．艾莉絲．卡特(Mary Alice Carter)表示，川普在政治上與反細胞株研究者站在一起，自己卻從研究受益。

史丹福大學病理學及發展生物學教授魏斯曼(Irving Weissman)表示，雷傑納隆共同創辦人早年在NIH贊助的實驗室研究抗體生成遺傳學，意義非凡，若將這類研究連根拔起，也連帶斬斷研究成果。