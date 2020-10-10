川普施壓FDA緊急批准新冠實驗藥 挨轟「不一定都管用」
川普總統力讚「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)研製的新冠肺炎實驗性藥物，兩名白宮高級官員透露，川普與白宮幕僚長梅杜斯施壓聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急批准，而外界預期，近幾周或幾日該藥物便可獲授權供大眾使用。
雷傑納隆製藥與其競爭對手禮來(Eli Lilly)藥廠7日表示，他們已向FDA申請緊急批准，而且已備好數萬劑新冠實驗性藥物「單株抗體」(monoclonal antibodies)；一旦獲FDA批准，這類藥物可望治療新冠肺炎初期和輕症的病患，在新冠疫苗問世前暫時保護病患，不過明年初以前實驗性新冠藥劑恐無法滿足需求。
就雷傑納隆藥物的複合抗體來說，很多醫師及科學家認為這是最有希望的新冠療法之一，已有足夠證據支持FDA緊急讓它過關。
「華盛頓郵報」報導，兩名官員匿名指出，川普及梅杜斯已去電FDA局長韓恩(Stephen Hahn)，要求他加速審核「雷傑納隆製藥」研製的抗體混合療法。
批評人士指出，川普再次介入批准新冠藥物的過程，一如更早他對羥氯奎寧及康復者血漿的所做所為，恐進一步損及外界對食品藥物規管單位的信任；批評者認為，川普大有希望復元，但無法保證雷傑納隆製藥的藥劑對他人也管用。
白宮其一消息人士辯護，川普當局希望盡快批准該混合抗體，是想免去官僚作業而拯救人命；另一名高級官員憂心川普把FDA審核流程政治化，他說過去幾天韓恩接到白宮很多通電話，「訊息很清楚，趕快拍板定案。」
FDA發言人拒絕對此評論僅回應：「本局做出的任何決定，都由局方科學家依科學及數據所為，與政治無關。」
雖然川普聲稱雷傑納隆製藥藥物很快能廣獲取用，但該公司預估未來幾個月僅有30萬劑供應量，因為其協助研發新冠疫苗；禮來的新冠藥物療效類似而且供應也告短絀，年底前只能生產約100萬劑；目前兩家藥廠均未提供其新冠療方定價。
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