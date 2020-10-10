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共和黨參議員葛理漢曾接觸確診者又拒檢測 辯論會被迫改形式

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合9日電
南卡州聯邦參議員葛理漢，拒絕在與民主黨籍非洲挑戰者哈里森進行第二場辯論前接受新冠病毒測試。 美聯社
南卡州聯邦參議員葛理漢，拒絕在與民主黨籍非洲挑戰者哈里森進行第二場辯論前接受新冠病毒測試。 美聯社

川普與拜登的總統候選人辯論，基於新冠疫情是否在線上舉行又或順延等問題出現爭拗後，南卡羅來納州聯邦參議員席位之爭的辯論，同樣也因為疫情出現紛擾；在共和黨籍現任參議員葛理漢拒絕接受新冠檢測後，在辯論前數小時改變辯論形式。

尋求連任的葛理漢(Lindsey Graham)，此次遭到民主黨籍非裔挑戰者哈里森(Jaime Harrison)的強力挑戰，連任之路並不樂觀；兩人第二場辯論原定在9日晚上7時在斯帕坦堡(Spartanburg)舉行，哈里森要求葛理漢先接受新冠病毒測試，但為葛理漢一口拒絕。

結果主辦辯論的電視台WSPA-TV在辯論前數小時在官網宣布，兩人不會面對面對辯，而是以個別提問的方式，各自回答主持人及辯論小組成員的問題。

哈理森要求葛理漢先接受檢測，甚至揚言要推遲辯論，原因是堅定支持川普總統的葛理漢曾經接觸過數名確診新冠病毒的共和黨籍參議員；身為民主黨全國委員會副主席的哈理森在聲明中，要求葛理漢在辯論前接受檢測，不會讓政治令他的家人、競選人員、葛理漢的工作人員及媒體成員面臨不必要的風險。

他說，主持人已經同意這樣做，若葛理漢接受檢測，會使人安心。

但葛理漢斷然拒絕，聲稱改變辯論的不是病毒而是哈理森，又指「哈理森是否參辯論是他的決定，而不是我的決定。我會在那裡參加辯論。」

最終雙方同意按照聯邦有關新冠病毒的建議，兩人在辯論前先檢測體溫，不會有現場觀眾，媒體也受到限制。

葛理漢的競選團隊表示，葛理漢在辯論前先接受媒體訪問及與支持者談話，而哈理森的發言人則對葛理漢拒絕接受簡單的病毒檢測感到失望。

兩人的第三次辯論定於本月稍後舉行，葛理漢是參院司法委員會主席，將力保川普提名的艾咪‧巴瑞特(Amy Barret)順利通過審查，成為最高法院大法官。

南卡州聯邦參議員民主黨候選人哈里森在第二場辯論前，要求現任參議員葛理漢接受新冠病毒檢測，但被拒絕。 美聯社
南卡州聯邦參議員民主黨候選人哈里森在第二場辯論前，要求現任參議員葛理漢接受新冠病毒檢測，但被拒絕。 美聯社

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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