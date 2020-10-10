川普自稱不會傳染 佛奇打臉：連10天無症狀 2採陰才確定

總統川普感染新冠病毒並接受治療僅一星期，即聲稱自己不會傳播病毒，但醫學專家隨即表示：不可能。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，大多數新冠病毒確診者，在首次出現病癥後大約10天，只要他們的症狀得到改善，24小時沒有發燒，並且不再服用任退燒藥，就可以停止隔離，與其他人在一起，但無法確定是否不會傳染。

史丹福大學病毒學實驗室負責人平斯基(Benjamin Pinsky)表示，目前尚無透過診斷測試，就可確認康復者是否仍有傳染性。

根據川普醫生的說法，川普在8日完成了新冠肺炎治療，反應「非常好」；8日早上，川普仍在服用消炎退燒藥地塞米松(Dexamethasone)。

白宮醫師康利(Sean Conley)說，川普在10月1日確診，到了10月10日星期六剛好是第10天，預計他可以安全的重回公共場合；但康利並未表明，川普不會傳播病毒。

目前川普的助理正在安排他的活動，例如10日在白宮的演說、下星期計畫的小型活動；但川普8日在接受福斯商業網電話訪問時，認為當晚就可參加集會，更自稱：「我已不會傳染他人。」

自從川普在5日晚上返回白宮後，就只有幾個人員陪著他，沒有記者，川普只是透過推特及社群媒體更新病況，而且自他出院後，白宮醫生就沒再舉行記者會。

總統醫療隊的醫生們稍早提議與軍方醫療研究機構及其他實驗室，合作展開「更先進的診斷測試」，以確定川普何時不再有傳染性，但一直沒有詳細說明及相關結果。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)認為，確定是否不再有傳染性的決定性因素，在於連續10天沒有症狀，還要做兩次實驗室測試，每次分隔24小時，都證明呈陰性反應；他說，這才是基於科學判斷不再有傳染性。

約翰·霍普金斯大學健康安全中心指出，任何測試都不完美，因此必須考慮其他公共衛生機制，包括戴口罩，洗手，保持社交距離，才能有效阻止病毒傳播。