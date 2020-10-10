快訊

蔡政府掛保證吃萊豬不會死 醫：何不提倡吃蟑螂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普自稱不會傳染 佛奇打臉：連10天無症狀 2採陰才確定

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合9日電
川普感染新冠病毒並接受治療僅一星期，即聲稱自己不會傳播病毒，但遭到佛奇(見圖)打臉。新華社
川普感染新冠病毒並接受治療僅一星期，即聲稱自己不會傳播病毒，但遭到佛奇(見圖)打臉。新華社

總統川普感染新冠病毒並接受治療僅一星期，即聲稱自己不會傳播病毒，但醫學專家隨即表示：不可能。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，大多數新冠病毒確診者，在首次出現病癥後大約10天，只要他們的症狀得到改善，24小時沒有發燒，並且不再服用任退燒藥，就可以停止隔離，與其他人在一起，但無法確定是否不會傳染。

史丹福大學病毒學實驗室負責人平斯基(Benjamin Pinsky)表示，目前尚無透過診斷測試，就可確認康復者是否仍有傳染性。

根據川普醫生的說法，川普在8日完成了新冠肺炎治療，反應「非常好」；8日早上，川普仍在服用消炎退燒藥地塞米松(Dexamethasone)。

白宮醫師康利(Sean Conley)說，川普在10月1日確診，到了10月10日星期六剛好是第10天，預計他可以安全的重回公共場合；但康利並未表明，川普不會傳播病毒。

目前川普的助理正在安排他的活動，例如10日在白宮的演說、下星期計畫的小型活動；但川普8日在接受福斯商業網電話訪問時，認為當晚就可參加集會，更自稱：「我已不會傳染他人。」

自從川普在5日晚上返回白宮後，就只有幾個人員陪著他，沒有記者，川普只是透過推特及社群媒體更新病況，而且自他出院後，白宮醫生就沒再舉行記者會。

總統醫療隊的醫生們稍早提議與軍方醫療研究機構及其他實驗室，合作展開「更先進的診斷測試」，以確定川普何時不再有傳染性，但一直沒有詳細說明及相關結果。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)認為，確定是否不再有傳染性的決定性因素，在於連續10天沒有症狀，還要做兩次實驗室測試，每次分隔24小時，都證明呈陰性反應；他說，這才是基於科學判斷不再有傳染性。

約翰·霍普金斯大學健康安全中心指出，任何測試都不完美，因此必須考慮其他公共衛生機制，包括戴口罩，洗手，保持社交距離，才能有效阻止病毒傳播。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

延伸閱讀

巴維理不想幹了… 因通俄案調查與川普漸鬧僵

川普不開心 喊解密柯林頓電郵 龐培歐：選前公布

反誹謗聯盟報告：川普確診後 歧視亞裔推文激增

川普：今年底前撤軍阿富汗 「要準備抗中、俄、北韓」

相關新聞

川普稱：抗體療法治癒新冠肺炎 比疫苗還讚！

美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，今天接受媒體訪問時吹捧他接受的實驗性藥物為新型冠狀病毒的「解...

川普施壓FDA緊急批准新冠實驗藥 挨轟「不一定都管用」

川普總統力讚「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)研製的新冠肺炎實驗性藥物，兩名白宮高級官員透露，川普與白宮幕僚長梅杜斯施壓聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急批准，而外界預期，近幾周或幾日該藥物便可獲授權供大眾使用。

共和黨參議員葛理漢曾接觸確診者又拒檢測 辯論會被迫改形式

川普與拜登的總統候選人辯論，基於新冠疫情是否在線上舉行又或順延等問題出現爭拗後，南卡羅來納州聯邦參議員席位之爭的辯論，同樣也因為疫情出現紛擾；在共和黨籍現任參議員葛理漢拒絕接受新冠檢測後，在辯論前數小時改變辯論形式。

川普自稱不會傳染 佛奇打臉：連10天無症狀 2採陰才確定

總統川普感染新冠病毒並接受治療僅一星期，即聲稱自己不會傳播病毒，但醫學專家隨即表示：不可能。

川普談抗疫歷程 稱「8小時前已經停藥」

美國總統川普在今天播出的電視訪問中說他「不用服藥了」，並透露更多對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的細節

反誹謗聯盟報告：川普確診後 歧視亞裔推文激增

國會亞太裔黨團(CAPAC)與民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)9日共同發布最新研究報告，指自新冠肺炎在美爆發以來，亞裔群體受到的歧視大增，且在川普總統夫婦宣布確診後12小時，含有侮辱、歧視亞裔及陰謀論的推文數量增長85%，亞裔再度成為新冠疫情下的受害群體。

白宮集體染疫 佛奇：大法官提名儀式是超級傳播大會

白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，9月底於白宮玫瑰花園舉辦的大法官提名儀式是一場「超級傳播事件」。

時代雜誌最新封面狂酸！白宮煙囪湧出「新冠病毒雲」

美國哈芬登郵報報導，將在19日出刊的最新一期「時代」雜誌封面曝光，美國白宮4個煙囪湧出大量紅色「病毒雲」，還遮住「時代」...

熱門新聞

大選倒數拚了！好萊塢眾星全裸催票 女星捧胸籲「美國需要你」

川普若敗選會怎樣？克魯曼：從他這舉動可見一斑

因零用錢起爭執…少年2分鐘內賞媽媽5巴掌 母：你這樣對我？

中國駐印度使館外掛滿台灣國慶海報！領土範圍變超大

美總統選舉逾660萬人已投票 不利川普選情

印尼部落居民擁極美藍眼睛 網友驚呼：像森林守護者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。