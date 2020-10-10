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反誹謗聯盟報告：川普確診後 歧視亞裔推文激增

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導
趙美心(上)表示，川普政府的歧視性言行給美國帶來巨大傷害；葛林布拉特(下)說，「言論自由不等於歧視自由」。圖／視頻會議截圖
趙美心(上)表示，川普政府的歧視性言行給美國帶來巨大傷害；葛林布拉特(下)說，「言論自由不等於歧視自由」。圖／視頻會議截圖

國會亞太裔黨團(CAPAC)與民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)9日共同發布最新研究報告，指自新冠肺炎在美爆發以來，亞裔群體受到的歧視大增，且在川普總統夫婦宣布確診後12小時，含有侮辱、歧視亞裔及陰謀論的推文數量增長85%，亞裔再度成為新冠疫情下的受害群體。

該報告指，川普確診的消息加劇亞裔群體遭受的攻擊，除了社交媒體上出現情緒化的歧視討論，全美各地也有多起針對亞裔的仇恨犯罪。

聯盟執行長葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)表示，該聯盟將「川普」、「梅蘭妮亞」等詞彙與「中國病毒」、「功夫流感」(kung flu)、「武漢」等詞語關聯，研究發現，川普在推特上宣布和妻子確診後的12小時，攻擊亞裔內容猛增85%，成千上萬網民指責中國試圖傳染川普，不少擁有上萬粉絲的川普支持者，也推文指川普染疫一事「必須由中國負責」。

報告顯示，2日至5日推特上歧視亞裔的內容持續增加，國會亞太裔黨團主席趙美心9日表示，川普政府的歧視性言行給美國帶來巨大傷害，全美發生無數針對亞裔的仇恨犯罪，包括知名日裔爵士鋼琴家海野雅威(Tadataka Unno)近日在紐約地鐵上被圍攻毆打致多處骨折。

趙美心說，川普反覆稱「中國病毒」(China virus)，在上月底的第一場總統辯論中還稱疫情都是「中國的錯」，不少共和黨人也一再淡化或無視反亞裔(anti-Asian)言行的嚴重後果，這讓美國變得更動盪，網路歧視也逐漸變為實際暴力，舊金山州立大學(San Francisco State University)的數據顯示，該校自3月以來共有2120起針對亞裔的仇恨事件。

國會眾議員孟昭文9日表示自己也是受害者，由她提出的「譴責因新冠病毒反亞裔」決議案上月在眾院通過後，就頻繁收到含有人身攻擊的語音留言，她感到失望難過。

聯盟表示，報告除了讓社會各界直觀瞭解美國社會種族歧視的嚴重性，更希望提高民眾的安全意識，維護社交媒體上的言論健康，葛林布拉特說，「言論自由不等於歧視自由」，民眾若遇歧視、仇恨犯罪，應向執法部門或維權組織匯報，可登錄反誹謗聯盟網站亞裔推進正義協會(AAJC)網站，或「停止亞太裔仇恨」網站反映或尋求幫助。

孟昭文在9日的會議上用親身經歷闡述亞裔受歧視的嚴重性。圖／視頻會議截圖
孟昭文在9日的會議上用親身經歷闡述亞裔受歧視的嚴重性。圖／視頻會議截圖

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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