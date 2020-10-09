快訊

再進一軍！ 八方雲集收購「丹堤咖啡」近7成股權

雅加達學運燃燒：動搖印尼國本的《就業法變法》之戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫後怪怪的…眾院擬干預總統視事 川普嗆「瘋狂南西」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
眾院議長波洛西8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案干預和免除總統行政職務；川普推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。」 (Getty Images)
眾院議長波洛西8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案干預和免除總統行政職務；川普推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。」 (Getty Images)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)質疑川普總統在確診新冠肺炎後的任職資格，8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案進行干預和免除總統行政職務；川普立即推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。稱她瘋狂不是沒有道理！」

眾院議長波洛西8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案干預和免除總統行政職務；川普推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。」 (美聯社)
眾院議長波洛西8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案干預和免除總統行政職務；川普推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。」 (美聯社)

波洛西表示，川普必須披露更多有關他確診後的健康訊息；她提到川普對疫情紓困計畫做出奇怪推文，一下中止談判，又立即態度大轉彎；此外，波洛西說，眼看白宮陸續有人確診，國人有必要知道川普到底何時染疫。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)8日也表示，因不認同白宮採行的防疫規範，他已有兩個月沒去白宮；他最後一次去白宮是8月6日。

麥康諾說：「白宮處理此問題的方法與我不同，我堅持參院戴口罩、保持社交安全距離。」

波洛西9日將與眾議員兼憲法教授拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)共同提案，啟動委員會進行審查。

波洛西援引憲法第25號修正案說：「公眾需要知道總統健康狀況。」此修正案允許總統內閣或國會，在總統無法履行職務時進行干預。

反川普人士討論援引該憲法修正案已有一段時間，波洛西在大選只剩幾周之際推出此法案；由於目前並非立法會期，國會不可能認真探討此作法，更不可能在兩院表決，但法案可以是延燒川普於疫情期間健康問題的政治工具。

川普2日宣布染疫後傳出，白宮資深助理、幕僚、員工和訪客乃至參議員，至少有30多人陸續宣布確診。

憲法第25修修正案最早在1967年獲國會通過並生效，以確保甘迺迪總統遇刺後的權力連續性；該案允許副總統和行政部門大多數主要官員「或國會等其他機構」，可依法向國會宣告總統「無法履行其職務的權力和職責」；屆時副總統將立即代理總統權力。

川普在確診新冠肺炎住院三天後返回白宮，幾天內發表一連串令人錯愕的推文和評論，包括6日突然中止新紓困計劃談判，此舉讓其共和黨盟友陷入困境、數百萬國人得不到額外協助；7日他又立即改口大力推動紓困談判和對話，其中包括要給幾乎所有成年人每人1200元紓困支票。

波洛西8日表示，民主黨仍願談判，她的辦公室也已恢復與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)對話。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

延伸閱讀

美情治官員：川普染疫是國安層級問題

川普：巴維理、龐培歐沒把政敵、柯林頓入罪 很爛

川普去年華特里德就醫 要醫師簽約保密

佛奇：川普病情好轉 可能得益於實驗藥

相關新聞

高官新冠確診連環爆！陸戰隊4星上將也中招 國防安全受威脅

多位美軍將領日前在五角大廈召開會議，會後不僅海岸防衛隊(Coast Guard)副司令感染新冠病毒，陸戰隊軍階第二高的四星上將湯瑪斯(Gary Thomas)也確診，讓外界擔心美國的國防安全遭受威脅。

川普去年華特里德就醫 要醫師簽約保密

國家廣播公司新聞網(NBC News)8日報導，四名知情人士指出，川普總統2019年赴華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)就醫時，要求醫護團隊成員和非醫護成員都必須簽署保密協定，兩名拒絕簽字的醫師後來被排除在外，不准為川普治療。

白宮侍衛長9月染新冠肺炎病情嚴重 疑白宮超級傳播者

自從白宮助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)染疫後，白宮確診人數急速膨脹，至少已達34人；彭博社(Bloomberg)披露，白宮侍衛長貝利(Crede Bailey)其實早在9月就已感染新冠肺炎，而且病情嚴重，讓人懷疑有可能是他將病毒帶進白宮，導致現在有超過30位高官和幕僚確診。

染疫後怪怪的…眾院擬干預總統視事 川普嗆「瘋狂南西」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)質疑川普總統在確診新冠肺炎後的任職資格，8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案進行干預和免除總統行政職務；川普立即推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。稱她瘋狂不是沒有道理！」

佛奇：川普病情好轉 可能得益於實驗藥

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)8日指出，川普總統的病情好轉，與他使用的實驗性抗體藥物成效息息相關，就連川普本人也稱讚藥物效果良好；該藥物不僅吸引全美各地患者爭先恐後志願嘗試，川普也宣稱未來可能讓民眾免費使用。

療程結束 白宮醫師：川普10日起可安全參與公共活動

美國白宮醫師康利（Sean Conley）8日發布備忘錄表示，美國總統川普已經按照醫師團隊要求，完成新冠肺炎的治療；自1...

還在CDC認定的傳染期 川普：我不認為我有絲毫傳染性

美國總統川普8日接受福斯商業新聞台專訪，這也是他確診新冠肺炎後，首次接受媒體專訪。川普說，「我好多啦，我今晚就想參與競選...

同是「病毒」淪落人 川普推文謝強生友善與支持

美國總統川普今天與英國首相強生通話，感謝強生對他的友善與支持；川普上週確診染疫後，在醫院短暫度過一個週末，強生今年稍早也...

二次辯論？白登：先證明川普不具傳染力

民主黨總統候選人白登要求川普總統必須證明他不具傳染力，才進行第二次總統辯論；川普競選團隊回應，他們需獲得醫師證明，但不保證能做到；目前白宮、川普競選團隊和軍方領袖已有至少34人確診新冠肺炎，眾院議長波洛西7日稱白宮現為全國最危險處所之一。

川普住院3天 治療費超過10萬元 聯邦政府埋單

川普總統自新冠確診後隨即被送往醫院住院觀察，期間他接受各種測試、抗體藥物、瑞德西韋(remdesivir)和類固醇等治療，讓他順利在三天後出院；然而，若非身為總統的待遇，依照國內醫療系統的標準，這些治療費用恐怕超過10萬元，即使扣除健保給付仍會是一筆可觀的費用；但身為總統的川普完全不用擔心，因為這些支出都由聯邦政府埋單。

川普讚2藥「總統級」要給美國人免費用 醫：聽聽就好

美國總統川普10月2日確診新冠肺炎住院，5日就出院。川普7日晚間公布影片，他在白宮戶外花園沒口罩拍影片，盛讚兩個「總統級...

熱門新聞

男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子！

駭人畫面！33層燒成大火柱 南韓蔚山大樓深夜起火 88人送醫

兄弟不和都是因為「她」？威廉王子死都不肯接受梅根

20歲網美拍綁架片吸睛 慘遭友人開槍爆頭慘死

美國總統辯論充滿變數 川普要延期拜登不同意

委員會決定第二場辯論遠距舉行 川普拒絕參加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。