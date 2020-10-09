染疫後怪怪的…眾院擬干預總統視事 川普嗆「瘋狂南西」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)質疑川普總統在確診新冠肺炎後的任職資格，8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案進行干預和免除總統行政職務；川普立即推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。稱她瘋狂不是沒有道理！」

眾院議長波洛西8日宣布將提案成立委員會，以允許國會依憲法第25條修正案干預和免除總統行政職務；川普推文回應：「瘋狂南西才是該被觀察的人。」 (美聯社)

波洛西表示，川普必須披露更多有關他確診後的健康訊息；她提到川普對疫情紓困計畫做出奇怪推文，一下中止談判，又立即態度大轉彎；此外，波洛西說，眼看白宮陸續有人確診，國人有必要知道川普到底何時染疫。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)8日也表示，因不認同白宮採行的防疫規範，他已有兩個月沒去白宮；他最後一次去白宮是8月6日。

麥康諾說：「白宮處理此問題的方法與我不同，我堅持參院戴口罩、保持社交安全距離。」

波洛西9日將與眾議員兼憲法教授拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)共同提案，啟動委員會進行審查。

波洛西援引憲法第25號修正案說：「公眾需要知道總統健康狀況。」此修正案允許總統內閣或國會，在總統無法履行職務時進行干預。

反川普人士討論援引該憲法修正案已有一段時間，波洛西在大選只剩幾周之際推出此法案；由於目前並非立法會期，國會不可能認真探討此作法，更不可能在兩院表決，但法案可以是延燒川普於疫情期間健康問題的政治工具。

川普2日宣布染疫後傳出，白宮資深助理、幕僚、員工和訪客乃至參議員，至少有30多人陸續宣布確診。

憲法第25修修正案最早在1967年獲國會通過並生效，以確保甘迺迪總統遇刺後的權力連續性；該案允許副總統和行政部門大多數主要官員「或國會等其他機構」，可依法向國會宣告總統「無法履行其職務的權力和職責」；屆時副總統將立即代理總統權力。

川普在確診新冠肺炎住院三天後返回白宮，幾天內發表一連串令人錯愕的推文和評論，包括6日突然中止新紓困計劃談判，此舉讓其共和黨盟友陷入困境、數百萬國人得不到額外協助；7日他又立即改口大力推動紓困談判和對話，其中包括要給幾乎所有成年人每人1200元紓困支票。

波洛西8日表示，民主黨仍願談判，她的辦公室也已恢復與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)對話。