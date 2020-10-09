佛奇：川普病情好轉 可能得益於實驗藥

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)8日指出，川普總統的病情好轉，與他使用的實驗性抗體藥物成效息息相關，就連川普本人也稱讚藥物效果良好；該藥物不僅吸引全美各地患者爭先恐後志願嘗試，川普也宣稱未來可能讓民眾免費使用。

該抗體藥物由「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron)所研發，在川普使用後明顯讓病情好轉；佛奇接受微軟國家廣播網(MSNBC)訪問時表示：「他(川普)能如此順利地恢復，有很高的機率和這個藥有關。」

據稱，川普5日的血液樣本中已能檢測出抗體，雷傑納隆的發言人認為這是抗體藥物帶來的效果；然而，醫學專家們仍表示，該藥物應在廣泛使用前，針對有效性的分析蒐集更多實驗數據。

美國國內的疫情似乎再趨嚴重，根據約翰霍普金斯大學統計，7日全美確診達5萬341例，是5天來首度破5萬。

雷傑納隆公司已在7日以此藥物向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，申請通過「緊急使用授權」(EUA)的審核。

日前川普透過推特發送的影片表示，使用過雷傑納隆的藥物後，和他當初感染時的感覺相比好很多，會盡快促成該藥物的緊急使用授權；其中，川普誤稱該藥物「能治癒新冠肺炎」，但事實上該藥物並非解藥。

雷傑納隆所開發的藥物為雞尾酒抗體療法，並含有兩個單株抗體，能有效幫助體內免疫系統複製更多抗體來對抗病毒。

邁阿密大學米勒醫學院(University of Miami Miller School of Medicine)的小兒免疫科醫師克萊納(Gary Kleiner)，負責研究該藥物是否能有效預防新冠肺炎感染，他表示自上周以來就不斷有患者向他洽詢這款藥物。

此外，德州休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)網絡研究負責人索斯特曼(Dirk Sostman)也指出，許多病患前來表示願意參與抗體藥物的試驗。

佛奇5日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，表示自己曾強烈質疑雷傑納隆的抗體藥物是否有效，「但顯然地，這都要經過大量的研究和數據分析才會知道。」