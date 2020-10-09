白宮侍衛長9月染新冠肺炎病情嚴重 疑白宮超級傳播者

自從白宮助理霍普‧希克斯(Hope Hicks)染疫後，白宮確診人數急速膨脹，至少已達34人；彭博社(Bloomberg)披露，白宮侍衛長貝利(Crede Bailey)其實早在9月就已感染新冠肺炎，而且病情嚴重，讓人懷疑有可能是他將病毒帶進白宮，導致現在有超過30位高官和幕僚確診。

報導指出，貝利在9月26日於白宮玫瑰花園舉行、號稱「超級傳播者」的大法官提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名大會前就已染病。若將他列入確診名單，川普身邊已有34人確診；目前白宮尚未對彭博社的報導做出回應。

貝利平時負責核發白宮安全許可，更是與特勤局的聯繫窗口，不過白宮並未對透露貝利的病情；但彭博社表示，四名消息人士都確認此消息。

身為聯邦雇員的貝利鮮少在媒體面前露面，卻在去年捲入爭議事件；他給予川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和女婿庫許納(Jared Kushner)接觸極高機密的安全許可。

面對國會眾院監督委員會(House Oversight Committee)，他表示在白宮並未被施壓而給予安全許可。

川普身邊最核心助理之一的希克斯為已知的白宮第一位確診者，隨後川普夫婦也染疫後，已離任的資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)和其女兒，川普文膽米勒(Stephen Miller)、競選經理史特平(Bill Stepien)、辯論顧問克利斯蒂(Chris Christie)和新聞發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)等重要幕僚全都確診。