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高官新冠確診連環爆！陸戰隊4星上將也中招 國防安全受威脅

世界日報 / 編譯林育正／綜合8日電
陸戰隊軍階第二高的四星上將湯瑪斯日前在五角大廈出席會議後，確診感染新冠病毒，讓外界擔心美國的國防安全遭受威脅。(美聯社)
陸戰隊軍階第二高的四星上將湯瑪斯日前在五角大廈出席會議後，確診感染新冠病毒，讓外界擔心美國的國防安全遭受威脅。(美聯社)

多位美軍將領日前在五角大廈召開會議，會後不僅海岸防衛隊(Coast Guard)副司令感染新冠病毒，陸戰隊軍階第二高的四星上將湯瑪斯(Gary Thomas)也確診，讓外界擔心美國的國防安全遭受威脅。

海軍陸戰隊7日宣布湯瑪斯確診，為川普總統和多位白宮幕僚官員後，再有高官確診；湯瑪斯曾在2日出席參謀首長聯席會議，但官方表示會議上包括參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)等其他高階將領都未確診。

儘管如此，湯瑪斯染病讓人擔心會議上陸軍、海軍、空軍和國民兵高階將領的健康狀況。而五角大廈也立即發表聲明，強調美軍的戰備應變不受影響，仍隨時待命保衛國土安全。

同日參與會議的海防隊副司令瑞伊(Charles Ray)確診後，湯瑪斯和其他會將領自6日起就開始自主隔離；五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示：「目前沒有其他高階將領確診的消息，我們將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)防疫準則進行自主隔離和感染源追蹤。」

陸戰隊也透露，湯瑪斯出現感染的輕微症狀，但身體狀況無大礙。不過除了在這間代號「Tank」的機密會議室開會外，瑞伊也曾出席其他會議與不同官員接觸。

雖然美軍內部曾爆發群聚感染，但工作環境接受嚴格控管的高階將領感染的消息，仍震驚五角大廈。報告顯示，截至5日，已有超過4萬7000名美軍確診，625人住院治療，至少八人死亡。

目前不確定瑞伊如何遭到感染，他在9月27日還曾在白宮參加向為國捐軀軍人的家眷致敬的活動。該場活動由川普總統和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)主持，包括國防部長艾思博(Mark Esper)、陸軍參謀長麥克康維爾上將(James McConville)和陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)。

在川普夫婦確診後，多位將領也接受檢測，絕大多數呈陰性，但仍將持續接受篩檢。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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