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川普去年華特里德就醫 要醫師簽約保密

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普總統2019年赴華特里德國家軍事醫學中心就醫時，要求醫療團隊成員和非醫護成員都必須簽署保密協定。圖為醫治川普的醫療團隊本月5日在醫院外介紹他的病情。(Getty Images)
川普總統2019年赴華特里德國家軍事醫學中心就醫時，要求醫療團隊成員和非醫護成員都必須簽署保密協定。圖為醫治川普的醫療團隊本月5日在醫院外介紹他的病情。(Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)8日報導，四名知情人士指出，川普總統2019年赴華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)就醫時，要求醫護團隊成員和非醫護成員都必須簽署保密協定，兩名拒絕簽字的醫師後來被排除在外，不准為川普治療。

2019年11月16日，川普突然前往華特里德國家軍事醫學中心，引起外界揣測紛紛；報導指出，川普要求院內醫護團隊成員以及非醫護成員都必須簽下保密協定(Non-disclosure agreement)。消息人士指出，絕大多數被要求簽署協定的對象都是現役軍職。

消息人士指出，兩名華特里德醫師拒絕簽署保密協定，結果被排除在外，不准為川普提供任何醫療照護。

川普2019年為何到華特里德就醫，迄今原因不明。

川普上周證實確診感染新冠病毒後，2日晚間住進華特里德國家軍事醫學中心，5日自行決定出院，回到白宮。川普染疫住院是否也要求醫院人員簽署保密協定，目前無法確知。

報導指出，不管為總統或平民百姓提供醫療服務，根據美國聯邦法律規範，病患健康隱私都受到法律自動保護，醫護人員未經患者許可不得對外透露，既然聯邦法律「健康保險可攜與責任法」(Health Insurance Portability and Accountability Act，HIPAA)已為所有病患提供隱私保護，為何川普仍堅持華特里德人員必須另外簽署保密協定，令人不解。

華特里德國家軍事醫學中心發言人安格紐(Norris Agnew)不願對國家廣播公司發表評論。白宮發言人迪爾(Judd Deere)則對國家廣播公司表示，任何為總統提供醫療服務的醫師，都要遵守「健康保險可攜與責任法」規範，「除此之外，對於其他的內部程序，則不予評論」。

另一方面，任何人員在被選入為總統、副總統提供日常醫療照護的「白宮醫療小組」(White House Medical Unit)之前，都必須經過代號為「白色洋基」(Yankee White)的嚴格背景調查，並確認具有美國公民身分。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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