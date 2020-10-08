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川普住院3天 治療費超過10萬元 聯邦政府埋單

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合7日電
川普住院三天費用超10萬元，聯邦政府埋單，還動用實驗藥物，普通人沒那麼幸運 路透社
川普住院三天費用超10萬元，聯邦政府埋單，還動用實驗藥物，普通人沒那麼幸運 路透社

川普總統自新冠確診後隨即被送往醫院住院觀察，期間他接受各種測試、抗體藥物、瑞德西韋(remdesivir)和類固醇等治療，讓他順利在三天後出院；然而，若非身為總統的待遇，依照國內醫療系統的標準，這些治療費用恐怕超過10萬元，即使扣除健保給付仍會是一筆可觀的費用；但身為總統的川普完全不用擔心，因為這些支出都由聯邦政府埋單。

染疫後最大的開銷莫過於檢測和住院治療的費用，這些花費對數十萬的家庭造成財務危機，光是檢測費用就要耗上數千元，若不幸成為重症患者住院治療，恐怕還要在花上數十萬元。

川普政府於6月宣布，保險業者無須負擔檢測費用，也就是由民眾自行吸收；雖然有些公共檢測站提供免費的篩檢，也有部分雇主願意替員工負擔費用，但許多人還是可能在染疫後背負鉅額的醫療債務。

典型的篩檢費用一次大約花費100元，根據雇主健康福利平台Castlight Health的數據指出，目前市面上的新冠肺炎檢測費用，僅2.4%由保險公司支付，也就是說國內數百萬名確診病患，都負擔一定程度的自負額。

藥物的開銷對一般人來說更是無比的壓力，以川普使用過的瑞德西韋來說，由私人保險公司購買要價為一個五天的療程是3120元，但若是由政府機構如聯邦醫療保險(Medicare)或「醫療補助計畫」(Medicaid)採購則是2340元。

川普還使用了目前仍處於臨床試驗第三階段、由「雷傑納隆製藥公司」(Regeneron)所研發的抗體治療藥物，更不是一般百姓所能取得的資源。

根據非營利組織「公平健康」(FAIR Health)的數據，60歲以上、罹患新冠肺炎成為重症患者們所花費的住院費用，中位數約為6萬1912元，亦非普羅大眾所能負擔。

此外，川普往返醫院的過程都是搭乘專屬直升機，亦非平民百姓能享有的待遇；川普出院後仍不改向民眾淡化疫情危險的說法，在推特上寫道：「別害怕新冠病毒，不要讓他主宰你的人生」，但對一般民眾來說，如果無法獲得同等級的治療，幾乎不可能「別害怕」。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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