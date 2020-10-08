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二次辯論？白登：先證明川普不具傳染力

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合7日電
白登競選陣營表示要確認川普總統本人無疫，才可考慮15日在邁阿密市的第二場總統辯論。圖為7日在家鄉德拉瓦州的白登。(美聯社)
白登競選陣營表示要確認川普總統本人無疫，才可考慮15日在邁阿密市的第二場總統辯論。圖為7日在家鄉德拉瓦州的白登。(美聯社)

民主黨總統候選人白登要求川普總統必須證明他不具傳染力，才進行第二次總統辯論；川普競選團隊回應，他們需獲得醫師證明，但不保證能做到；目前白宮、川普競選團隊和軍方領袖已有至少34人確診新冠肺炎，眾院議長波洛西7日稱白宮現為全國最危險處所之一。

副總統辯論7日展開前幾個小時，白登與其競選團隊對第二場總統辯論提出要求；白登先在6日晚間表示：「我認為若川普仍有新冠病毒，我們就不該進行辯論。」白登與川普同台辯論後，檢測四次都是陰性；白登表示期待與川普辯論，但預期會有防疫配套措施。

第二場總統辯論預計15日在邁阿密舉行，但不清楚能否如期展開，或是否修改安全規定。

白宮內外多人新冠確診，已成全美最新重疫區。圖為清潔人員連日來在白宮新聞簡報室及其他地區消毒。(路透)
白宮內外多人新冠確診，已成全美最新重疫區。圖為清潔人員連日來在白宮新聞簡報室及其他地區消毒。(路透)

白登競選團隊副總幹事凱特．貝汀費爾德(Kate Bedingfield)7日受訪時強調：「辯論採里民大會形式，會有人在現場，民眾會參加提問；因此川普有責任證明他不具傳染力。」她說，若川普符合克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)防疫標準，白登團隊將期待參加辯論。

川普則在7日上午推文：「我很期待10月15日星期四傍晚的辯論，肯定會很精采！」川普醫師8日公布備忘錄指出，川普已連四天未發燒，而且逾24小時無症狀。

川普資深顧問柯提茲(Steve Cortes)7日表示，他們無法保證會有下一場總統辯論，並預期川普能獲得醫師批准參加；「我們無法保證。」他說，「但我們和總統需要醫師批准，現在我們很有信心川普能獲允。」

柯提茲指出，川普還有充裕時間可符合防疫流程，而且他們很樂觀並持續籌備第二場辯論。

截至7日，川普的家人與幕僚、知名共和黨人士與軍方領袖已至少34人染疫；據報白宮幕僚很害怕職場淪為危險環境，周圍的人不鼓勵戴口罩，甚至還會嘲笑戴口罩。

波洛西7日痛批白宮防疫並表示：「我不會去任何靠近白宮的地方，那裡是全國最危險地方之一。」

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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