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川普血氧一度低於94% 張上淳：代表曾為重症

中央社 / 台北7日電
美國總統川普確診新冠肺炎，住院治療期間血氧濃度一度低於94%。 法新社
美國總統川普確診新冠肺炎，住院治療期間血氧濃度一度低於94%。 法新社

美國總統川普確診新冠肺炎，住院治療期間血氧濃度一度低於94%。疫情指揮中心專家張上淳今天說，若以世衛組織標準來看，川普確實曾是重症，但後續恢復很好也有可能。

川普2日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），曾2度出現血氧濃度偏低現象，也接受供氧與類固醇藥物治療。他在住院期間除了進行抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）施打，同時接受類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療外，也接受一種全新的實驗性雞尾酒藥物治療，日前已經出院。

白宮醫師康利發出川普出院後的第一份健康聲明指出，川普返回白宮後的第一晚充分休息，目前已沒有任何症狀，他的生命徵象持續穩定，血氧濃度在95%到97%。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎日前受訪時指出，川普的狀況是新冠肺炎重症者。但重症者可迅速出院，引起外界疑惑。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在記者會表示，從白宮記者會釋出的訊息，川普血氧濃度一度低於94%。根據世界衛生組織（WHO）定義，血氧降到94%以下定義為重度程度，台灣也有一些個案一度降低到94%以下。

不過，張上淳說，對於川普實際狀況無法掌握，只能根據記者會上提供訊息判斷，可以說川普曾經有重症，但這是根據WHO定義而下的判斷，川普後續恢復很好也是有可能。

外界好奇，抗體藥物雞尾酒療法是否也是川普得以快速出院的關鍵之一。張上淳說，國內有學研單位正在開發抗體治療，中研院也曾發表成果，效果相當不錯，正在尋求技術轉移給業者進行進一步開發。

張上淳指出，川普使用的抗體療法是一款走到臨床試驗的藥物，由於一次使用多種單株抗體，才稱為「雞尾酒」療法，這些抗體藥物會和病毒結合，避免病毒進入細胞中複製繁殖，以抑制病毒造成的傷害，是很早就知道的治療方向。

不過，由於抗體藥物相當昂貴，以往只會在重症患者身上嘗試此療法，張上淳說，根據了解，川普使用的抗體藥物的業者，正試圖在早期患者身上嘗試是否具有療效。

川普 新冠肺炎 張上淳 白宮

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