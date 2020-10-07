醫療特權？川普「3藥齊下」治新冠肺炎 非平民能享

美國人如果感染新冠病毒，別想得到與川普總統一樣的醫療待遇，他可能是地球上唯一一位接受三種藥物治療的權貴人士；川普儘管特權和優勢於一身，仍可能面臨嚴峻的抗疫挑戰。

各國領袖無疑都會受到額外待遇和最佳照護，但川普接受的部分醫療方式並不對公眾服務。

川普屢次告訴數百萬名支持者，「別怕新冠病毒」；他5日推文寫道，「我感覺比20年前還要好！」

不過，許多美國人無法接受與他同等級的藥品、療法和照顧。

川普2日住院前，早已接受「雷傑納隆」(Regeneron)生技公司的試驗性抗體治療，可降低新冠病毒濃度並且在臨床試驗的275名病患中出現顯著效果，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)尚未緊急核准使用此藥物。

雷傑納隆表示，在白宮醫師要求後，提供這類藥物給總統作為「恩慈療法」(compassionate use)使用。

馬友診所(Mayo Clinic)表示，對大多數人而言，「透過恩慈療法取得未核准的藥物是長期且艱難的過程」。

白宮醫師表示，川普2日確診後便接受這種治療。

傳染病學者亞斯明(Seema Yasmin)說：「當然，對象是美國總統；他將接受全面醫療，無論是否緊急核准。」

他說：「過去幾個月來已有近21萬名美國人病逝，疫情慘重，他們肯定無法接受這樣的治療。」

除了試驗性的抗體治療外，川普也接受「瑞德西韋」(Remdesivir)和類固醇「地塞米松」(Dexamethasone)治療。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)說：「總統可能是地球上，接受這種綜合藥物治療的唯一一人。」

瑞德西韋未經FDA核准用以治療新冠肺炎，但已獲得緊急授權，可縮短部分病患的恢復時間，但會造成貧血、肝炎等副作用；地塞米松則是廣泛被使用的皮質類固醇，可緩和發炎情況，但也會抑制免疫系統，主要用於治療重症病患。