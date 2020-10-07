白宮如鬼城！幕僚陸續確診 伊凡卡改在家工作

川普總統夫婦新冠肺炎確診後留在白宮，隨扈人員與白宮逾百名幕僚全程配戴個人防護設備，包括川普女兒伊凡卡在內等多數行政官員改在家工作，但仍陸續傳出幕僚確診消息，包括一名攜「核足球」的軍方幕僚；白宮成為疫情熱點後宛如鬼城，華府幾乎無權管轄白宮和國會，加上後兩者防疫追蹤滿是漏洞，恐使疫情更難控制。

第一夫人梅蘭妮亞6日發布白宮防疫聲明，與第一家庭直接接觸的幕僚每日都得接受新冠檢測，支援幕僚則每48小時檢測一次。聲明說：「幕僚須全程穿戴個人防護設備並作好一切必要防護措施，包括遵循更新的防疫流程，以免交叉感染。」

川普也表示，白宮已聘僱獨立健康顧問檢查工作人員與第一家庭，還有一名專門諮詢心理健康的顧問，幕僚可匿名與健康顧問談話。

自川普5日出院返回白宮後，白宮幾乎未提供如何確保內部工作人員安全的細節，有幕僚抱怨缺乏接觸追蹤等資訊，看到新聞才知道同仁確診；特勤局人員和白宮逾100名幕僚多為長者和少數族裔，特勤局拒絕透露確診人數。

川普的五名軍方幕僚中，有兩人染疫，一人是上周與川普同行的貼身男從，另一人是海岸防衛隊幕僚麥卡隆(Jayna McCarron)，負責攜帶俗稱「核足球」的總統緊急公事包；川普軍方幕僚類似個人助理，他們會近距離接觸總統，負責伺候用餐、安排電話或其他事務。

近日許多白宮人員陸續確診，資深顧問米勒(Stephen Miller)6日宣布確診，此前五天他都居家工作隔離；伊凡卡等許多白宮行政人員為防疫改在家工作，一名幕僚形容此時西廂宛如「一座鬼城」。

紐約時報報導，白宮和國會迅速成為疫情熱點後，華府6日新冠確診新增105例，創下6月以來新高；華府幾乎無權管轄白宮和國會，市府官員表示，白宮確診案例不會加入官方統計數字，因為白宮不會與州或地方公衛機構分享檢測結果。

總統與國會議員未遵守防疫規定，國會兩黨領袖拒絕強制要求成員檢測，目前國會兩黨已逾40人確診。公衛專家和市府官員6日表示，白宮接觸追蹤系統太隨興，無法找到或停止疫情迅速在華府爆發，疫情恐更難控制。