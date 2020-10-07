選舉策略專家：川普沒康復急造勢 是採「高風險策略」

大選只剩不到最後一個月，積極尋求連任的川普總統卻感染新冠病毒，共和黨選舉策略專家羅林斯(Ed Rollins)指出，尚未完全康復就自行決定提早出院，顯示川普現正採行「高風險策略」(high-risk strategy)。

羅林斯對紐約時報指出，投票日即將來臨，川普最後一個月的選戰策略有兩大方向，第一是說明選民自己縱使染疫，仍有辦法維持一切如常，第二就是從感染新冠病毒的「過來人」體驗，對病毒發表與之前不一樣的論點。

羅林斯說：「這是一種高風險策略，我希望川普不要急著恢復造勢活動，他想在還沒康復之前就恢復選舉行程，他應該等到醫師團隊確認他已經不會危害別人安全才恢復造勢行程。」

川普周末在華特里德國家軍醫院住院期間，川普競選團隊推出「讓美國再度偉大行動」宣傳，以保持支持者熱情，並呼籲川粉在未來30天要「動員每一個人」。副總統潘斯與川普家族成員都在這波宣傳活動當中對川普支持者喊話。

紐時報導，選舉團隊主管與顧問期望川普透過感染新冠病毒親身應驗，向支持者說明病毒的危險性，同時也向支持者說明病毒是可以克服的。然而，事實發展卻與選舉幕僚的期盼產生落差，川普自從證實感染病毒之後，一再低調處理病毒的致命性。

在6日早晨的推特發文中，川普把新冠病毒比喻為流感寫道：「流感季節即將到來！每年有許多人，有時候超過10萬人，儘管有流感疫苗，還是因為流感而死亡。我們會因此封閉我們的國家嗎？不會的，我們已經學會如何與它共存，就像我們正在學習怎麼跟新冠病毒共存，對於絕大多數的人口來說，它的致命威脅是比較小的！」

川普在5日的推文中，則呼籲支持者「不要害怕新冠病毒，不要讓它主宰你的生命！」

曾在前眾院議長萊恩( Paul Ryan)任內擔任顧問的巴克(Brendan Buck)分析，一般人可能以為，感染嚴重的新冠病毒之後，可能會有某種大徹大悟的轉變，或者從中得到某種宗教信仰的啟發，「但川普似乎缺乏這種能力」。