川普確診，竟代表這3大「好消息」！分析師：對投資市場更有利

摘要 1.美國總統川普感染COVID-19，美股2日小跌，但週一（5日）隨即收復週五失地，道瓊漲逾400點，那斯達克指數漲幅超過2%，似乎沒有因元首染疫產生恐慌。 2.分析師指出，川普染疫反而對投資人有利，因為這可能刺激新一輪紓困案有更大機會通過；且競選活動停擺，大選變數減少，反而降低了市場風險。

美國總統川普在10月2日宣布感染COVID-19，美股當天收盤時，那斯達克指數跌幅最大到2.22%，標普500跟道瓊指數都跌不到1%。但週一（5日）隨即收復週五失地，道瓊漲逾400點，那斯達克指數漲幅超過2%。

顯然，川普的確診，並沒有對股市造成太大的動盪，為什麼？

確診反而讓紓困案風向轉彎

美國最新一輪的紓困法案卡關，主要是因共和黨議員的反對。但Vital Knowledge創辦人克里薩夫（Adam Crisafulli）告訴《彭博》，川普確診或變成類似「國家危機」的事件，也許會使兩黨攜手促成協議。

川普確診後，也在推特上發表「一起推動紓困案」的推文，表達美國迫切需要紓困的心情。《CNBC》報導，川普此舉是在對國會施壓：總統病中發聲。加上9月份就業數據表現不佳，可能讓共和黨參議員動搖，願意接受新一輪紓困案。

艾維克合夥公司分析師碧安琪（Sarah Bianchi）在報告中指出，川普染疫令美國政治環境急劇變化，增加達成紓困協議的機會，會談焦點再次關注疫情，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也不必太過擔心通過方案對選情的影響。

佩洛西也曾在2日表示，川普的確診有助於紓困案通過與否的討論，因為這讓共和黨人知道，病毒是何其兇猛。她暗示可能很快會推出航空業的救助，或者更廣泛的紓困法案，替市場注入樂觀情緒。

川普染疫，大選變數減少？

《彭博》指出，川普生病後競選活動停擺，其競爭者民主黨候選人拜登民調大幅領先，花旗集團和摩根大通的策略師都認為，美國大選出現爭議的機會減少，為擔心風險的市場提供確定性。

瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場策略部門主管羅森史特雷齊（Peter Rosenstreich）說：「選情已經從勝負難辨且可能有延長賽的情勢，轉變為拜登明顯勝出，這減少許多不確定性。」巴克萊集團（Barclays Plc）的策略師也透過報告表示，拜登領先的態勢，讓選舉有爭議的可能性降低了。

根據投資銀行艾維克合夥公司（Evercore ISI），市場對拜登勝選有信心，加上經濟持續復甦，將有助支撐股市。

總統也中鏢！有助提高民眾防疫意識，遏止疫情

《Market Insider》報導，策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人湯姆．李（Tom Lee）表示川普確診，可望讓那些不願意戴口罩、不保持社交距離的病毒懷疑論者相信疫情的嚴重性，開始遵守防疫措施。「這將有助於遏止近期確診病例激增的趨勢。」湯姆說。

湯姆進一步分析，如果確診數慢慢變少，美國經濟就可以更快、更安全的重新開放，對股市的確是有利的。再說，如果川普痊癒，也能為美國的治療方法的成功佐證，說明美國已經比之前更能醫治病毒、降低死亡風險，替市場注入信心。

（參考來源：Bloomberg、CNBC、Market Insider）

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