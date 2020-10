川普病情欠透明度 三天出院純為競選？

川普總統自行宣布出院,結束三天療期,想證明新冠病毒不可怕。「華爾街日報」、CNN等媒體報導,川普1日即得知新冠檢測呈陽性,當晚電話連線參加福斯新聞網節目,卻未透露確診,直到2日凌晨再次確診才發推文宣布。川普住院不到72小時即出院,川普的醫師、白宮幕僚長梅杜斯和匿名知情人士對病情輕重描述不同,一度想隱瞞曾使用氧氣。網上數萬條貼文質疑川普病情,很多民眾和媒體不相信川普真的染疫。而川普政府不斷責怪北京對疫情不透明,如今換成川普感染,病情透明度和提供公眾訊息同樣存在很大問題,引發質疑。

明顯的事實是,川普怕染疫影響選情,甚至想藉感染後的操作,拉抬自己支持度,事例隨舉即是。例如:一,白宮發言人和川普醫師都說「病情輕微」,上周五即說周一可出院。但世衛(WHO)說法,感染新冠肺炎症狀溫和者通常需兩星期才康復;症狀嚴重者需六周,英國首相強生就進加護病房七天,之後療養兩周。川普感染短短三天康復,難道醫療團隊素質頂尖、使用神藥?他何時感染?是否會像聯邦疾控中心(CDC)說的,感染者通常一周後病情轉嚴重?一團謎霧。

二,川普住院後親自發視頻,證明自己強壯,未受病毒影響。伊凡卡公布川普病中處理國事、簽發文件,卻被爆簽的文件是一張白紙,變成「總統實境秀」,使#staged(裝模作樣)立即成網上熱搜詞。

三,川普周日短暫離開醫院,乘車繞行醫院附近道路,向民眾揮手致意,卻被他就醫的軍醫院醫師James Phillips發推文嚴厲批評,指明顯違反隔離規定,讓同車特勤人員須隔離14天,可能生病,也可能死亡,毫無必要冒這種風險。

依CDC指南,感染者須自我隔離,不可和他人接觸,川普可能自認總統不受約束;他強調Law and Order,No one is above the law or regulations,但川普卻讓特勤人員冒感染甚至病亡風險,同車特勤須穿著全套防護衣和N95口罩,多名特勤人員私下表達憤怒不滿。

四,外媒如英國BBC等同樣質疑川普病情透明度。BBC說,白宮醫療團隊上周六、周日數次被問到川普何時確診,答案卻不明確,似有許多真相想隱瞞。對川普是否用氧氣,白宮醫師康利周六拒透露,周日終於承認使用氧氣、瑞德西韋,和類固醇消炎藥地塞米松(dexamethasone)。後者是抑制人體免疫系統、避免人體過度反應的藥物,只有住院並需用呼吸機的重症病人才用的藥。川普症狀如果輕微,為何用這種藥?說法有矛盾。

從這些事似可看出:一,川普政府一再質疑中國對疫情缺乏透明度,如今輪自己身上,康利、梅杜斯的說法反覆,川普病情和他的稅表一樣,極度不透明。雖然總統健康涉及國家安全機密,適度對外保密是各國慣例,但川普染疫檢測時間點、病情輕重、治療過程等,人民有權知道真相。總統的健康不是隱私,尤其大選當前,不應失去該有的透明度。

二,美國國內外都爆陰謀論,指川普染疫是假,可逃避辯論、暫停競選,有利成功連任;但白登並未停止在搖擺州造勢,民調也顯示白登領先幅度擴大。大陸和台灣都有媒體說,川普染疫,可使民主黨避免攻擊川普內政和抗疫表現,民眾同情川普染疫,贏取同情票。

三,川普演出「周五確診,周一出院,四天治癒,打破WHO紀錄」奇蹟,證明新冠肺炎不可怕,符合他堅信的病毒「像大型流感」。從他出院連發推文都有這個意思,更可全面重啟經濟,華爾街股市昨天重登2萬8000點;川普自誇「白登沒有親身抗疫經驗」,染疫也像是新政績而自豪。但白宮疫情大爆發、全美33州確診人數爆增,都讓人憂慮第二波疫情更可怕,美國和川普都需要新的奇蹟。

四,「柳葉刀」(Lancet,又譯刺胳針)期刊文章指染疫康復的100名病人,兩月餘後平均71人有心血管MRI掃描不正常,36人呼吸困難、倦怠感、注意力難集中或局部喪失記憶力等症狀。美國醫學雜誌(JAMA)也報導,53%和43%出院病人兩個月後仍有呼吸困難、疲勞等症狀。川普能這麼快康復,簡直如「神人」,對競選是利是弊須等著看。

川普快速出院是幸運或有內情,像其子說的「瘋狂」,未來幾天將揭曉答案。除了祝福川普,全球和美國選民都引頸期待,想看總統染疫的真相。