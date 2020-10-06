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川普病情欠透明度 三天出院純為競選？

世界日報 / 社論
川普總統自行宣布出院，結束三天療期，想證明新冠病毒不可怕。圖／美聯社
川普總統自行宣布出院，結束三天療期，想證明新冠病毒不可怕。圖／美聯社

川普總統自行宣布出院，結束三天療期，想證明新冠病毒不可怕。「華爾街日報」、CNN等媒體報導，川普1日即得知新冠檢測呈陽性，當晚電話連線參加福斯新聞網節目，卻未透露確診，直到2日凌晨再次確診才發推文宣布。川普住院不到72小時即出院，川普的醫師、白宮幕僚長梅杜斯和匿名知情人士對病情輕重描述不同，一度想隱瞞曾使用氧氣。網上數萬條貼文質疑川普病情，很多民眾和媒體不相信川普真的染疫。而川普政府不斷責怪北京對疫情不透明，如今換成川普感染，病情透明度和提供公眾訊息同樣存在很大問題，引發質疑。

明顯的事實是，川普怕染疫影響選情，甚至想藉感染後的操作，拉抬自己支持度，事例隨舉即是。例如：一，白宮發言人和川普醫師都說「病情輕微」，上周五即說周一可出院。但世衛(WHO)說法，感染新冠肺炎症狀溫和者通常需兩星期才康復；症狀嚴重者需六周，英國首相強生就進加護病房七天，之後療養兩周。川普感染短短三天康復，難道醫療團隊素質頂尖、使用神藥？他何時感染？是否會像聯邦疾控中心(CDC)說的，感染者通常一周後病情轉嚴重？一團謎霧。

二，川普住院後親自發視頻，證明自己強壯，未受病毒影響。伊凡卡公布川普病中處理國事、簽發文件，卻被爆簽的文件是一張白紙，變成「總統實境秀」，使#staged(裝模作樣)立即成網上熱搜詞。

三，川普周日短暫離開醫院，乘車繞行醫院附近道路，向民眾揮手致意，卻被他就醫的軍醫院醫師James Phillips發推文嚴厲批評，指明顯違反隔離規定，讓同車特勤人員須隔離14天，可能生病，也可能死亡，毫無必要冒這種風險。

依CDC指南，感染者須自我隔離，不可和他人接觸，川普可能自認總統不受約束；他強調Law and Order，No one is above the law or regulations，但川普卻讓特勤人員冒感染甚至病亡風險，同車特勤須穿著全套防護衣和N95口罩，多名特勤人員私下表達憤怒不滿。

四，外媒如英國BBC等同樣質疑川普病情透明度。BBC說，白宮醫療團隊上周六、周日數次被問到川普何時確診，答案卻不明確，似有許多真相想隱瞞。對川普是否用氧氣，白宮醫師康利周六拒透露，周日終於承認使用氧氣、瑞德西韋，和類固醇消炎藥地塞米松(dexamethasone)。後者是抑制人體免疫系統、避免人體過度反應的藥物，只有住院並需用呼吸機的重症病人才用的藥。川普症狀如果輕微，為何用這種藥？說法有矛盾。

從這些事似可看出：一，川普政府一再質疑中國對疫情缺乏透明度，如今輪自己身上，康利、梅杜斯的說法反覆，川普病情和他的稅表一樣，極度不透明。雖然總統健康涉及國家安全機密，適度對外保密是各國慣例，但川普染疫檢測時間點、病情輕重、治療過程等，人民有權知道真相。總統的健康不是隱私，尤其大選當前，不應失去該有的透明度。

二，美國國內外都爆陰謀論，指川普染疫是假，可逃避辯論、暫停競選，有利成功連任；但白登並未停止在搖擺州造勢，民調也顯示白登領先幅度擴大。大陸和台灣都有媒體說，川普染疫，可使民主黨避免攻擊川普內政和抗疫表現，民眾同情川普染疫，贏取同情票。

三，川普演出「周五確診，周一出院，四天治癒，打破WHO紀錄」奇蹟，證明新冠肺炎不可怕，符合他堅信的病毒「像大型流感」。從他出院連發推文都有這個意思，更可全面重啟經濟，華爾街股市昨天重登2萬8000點；川普自誇「白登沒有親身抗疫經驗」，染疫也像是新政績而自豪。但白宮疫情大爆發、全美33州確診人數爆增，都讓人憂慮第二波疫情更可怕，美國和川普都需要新的奇蹟。

四，「柳葉刀」(Lancet，又譯刺胳針)期刊文章指染疫康復的100名病人，兩月餘後平均71人有心血管MRI掃描不正常，36人呼吸困難、倦怠感、注意力難集中或局部喪失記憶力等症狀。美國醫學雜誌(JAMA)也報導，53%和43%出院病人兩個月後仍有呼吸困難、疲勞等症狀。川普能這麼快康復，簡直如「神人」，對競選是利是弊須等著看。

川普快速出院是幸運或有內情，像其子說的「瘋狂」，未來幾天將揭曉答案。除了祝福川普，全球和美國選民都引頸期待，想看總統染疫的真相。

川普 梅蘭妮亞 新冠肺炎

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